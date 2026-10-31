‘Azzurra’ n.19 è online! Il medagliere olimpico degli Europei 2026, le interviste a Deromedis e Longo Borghini

Il n.19 di Azzurra, la rivista di OA Sport, è online. Si può sfogliare, come sempre gratuitamente ed in ogni momento della giornata, al seguente link: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

In questo numero potrete dilettarvi con l’esclusivo medagliere olimpico degli Europei 2026. Di cosa si tratta? Abbiamo considerato tutti i podi delle discipline olimpiche che hanno assegnato i titoli continentali in questo anno solare. Quattro anni fa l’Italia aveva concluso in prima posizione. Questa volta, come vedrete, per gli azzurri si è verificato un calo, anche dettato dal ritorno della Russia.

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Da campionessa a campione olimpico. Dopo Lisa Vittozzi, la copertina è stata dedicata al fuoriclasse Simone Deromedis, con cui abbiamo analizzato diversi temi tra passato e futuro. Da non perdere anche l’intervista ad Elisa Longo Borghini, reduce dal bronzo ai Mondiali di ciclismo ed indiscusso faro del movimento femminile.

Non mancano le consuete rubriche: ‘Domande e risposte’, ‘C’era una volta in Italia…’ (dedicata a Massimiliano Rosolino), ‘Saranno Campioni’ (con una lunga intervista a Daniele Inzoli), il ‘pagellone’ dello sport italiano ad ottobre ed, infine, il calendario con tutti gli eventi sportivi del mese di novembre.

Non ci resta che augurarvi buona lettura del n.19 di Azzurra: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/