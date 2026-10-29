Basket, la Virtus cerca subito il riscatto in Eurolega affrontando il Besiktas

Quarantotto ore dopo c’è già la possibilità del pronto riscatto. La Virtus Bologna ritorna nuovamente al PalaDozza per ospitare il Besiktas nel nono turno di Eurolega, il secondo in questa settimana dal doppio impegno europeo. Bisogna dimenticare in fretta la prestazione sicuramente opaca contro lo Zalgiris di ieri sera ed il calendario mette di fronte alla squadra di coach Mumbrù una sfida con una formazione che ha la stesso record in classifica della Virtus (3-5) e gli stessi sogni di agguantare almeno un posto nel Play-In.

Dopo un ottimo primo quarto, Bologna si è proprio fermata ieri e nei restanti trenta minuti lo Zalgiris ha preso ampiamente il controllo della partita, infliggendo il secondo ko consecutivo in Eurolega dopo quello con l’Hapoel e soprattutto rompendo l’imbattibilità stagionale in casa della Virtus, che non aveva ancora mai perso tra le mura amiche tra campionato e coppa.

Dall’altra parte anche il Besiktas ha perso le ultime due partite, cadendo nel derby contro l’Efes e poi ieri in casa contro l’Olympiacos. Un buon rendimento quello della squadra turca in trasferta, visto che è comunque riuscita a vincere sul campo neutro di Belgrado contro il Maccabi e poi successivamente anche a Vitoria contro il Baskonia.

Il Besiktas sta viaggiando ad oltre 88 punti di media a partita e la stella senza alcun dubbio è Scottie Wilbekin, che è sempre rimasto in Turchia ad Istanbul, cambiando solo maglia dopo i tanti anni al Fenerbahce. Wilbekin ha oltre 14 punti di media a partita e anche Jaylen Nowell è uno dei migliori marcatori con più di 12 punti a partita.

Una partita importante per la Virtus Bologna che vuole subito ricominciare il proprio cammino in Eurolega. Siamo solo all’inizio ancora della stagione, ma è già uno scontro diretto in vista di possibili sogni futuri.