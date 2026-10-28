LIVE Lione-Inter, Champions League calcio femminile in DIRETTA: esame contro una delle favorite

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lione-Inter, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, in scena al Groupama Stadium di Decines-Charpieu la super sfida contro le favorite alla vittoria finale.

Le calciatrici del tecnico David Sassarini dell’Inter stasera affronteranno l’impegno più complicato attualmente della stagione, contro una rosa che rappresenta da anni un punto di riferimento del calcio femminile a livello mondiale. L’Inter arriva a questa sfida con quattro punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Haecken e al pareggio per 1-1 sul campo dell’Austria Vienna, ottenuto nei minuti di recupero grazie alla rete di Ivana Andrés.

Il Lione allenato da Jonatan Giráldez si presenta al match con gli stessi punti delle nerazzurre, dopo aver dominato il Servette per 8-0 al debutto ed essere stato fermato sullo 0-0 dal Chelsea (che oggi sfida la Roma alle 18.45). Le giocatrici francesi, vincitrici di ben otto Champions League femminili e finaliste nella passata stagione, stanno controllando in maniera agevole anche il campionato nazionale, con sei successi nelle prime sei giornate. Una squadra pienissima di talento ed esperienza, che può contare su campionesse del calibro di Ada Hegerberg, Marie-Antoinette Katoto e Wendie Renard ma non solo ovviamente.

Per l’Inter sarà quindi un grande banco di prova, con l’obiettivo di provare ad ottenere punti preziosi in vista di un calendario europeo particolarmente pesante. Dopo la trasferta francese, infatti, le nerazzurre dovranno sfidare il Manchester City, poi Real Madrid e Arsenal nelle ultime tre partite della fase a campionato della competizione.

Probabili formazioni

LIONE (4-2-3-1): Grohs; Brand, Engen, Renard, Bacha; Egurrola, Yohannes; Becho, Dumornay, Paralluelo; Katoto. Allenatore: Jonatan Giráldez.

INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir; Kullberg, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Schough, Tomašević, Vilhjálmsdóttir, Le Bihan; Bugeja, Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lione-Inter, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!