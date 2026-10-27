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Curling femminile, Italia sconfitta di misura dalla Norvegia nel debutto agli Europei
Non inizia nel modo migliore il cammino della Nazionale Italiana di curling femminile, impegnata da oggi sul ghiaccio di Ostrava, località che ospita i Campionati Europei 2026. La formazione guidata dalla skip Giulia Zardini Lacedelli ha infatti perso all’esordio, perdendo di misura contro la Norvegia in un match purtroppo caratterizzato da alcune imprecisioni.
Un inizio non poco contratto quello tra le due compagini, come testimonia il nulla di fatto nei primi due end, dove a tenere il martello in mano sono state le nordiche. La situazione si sblocca alla terza ripresa quando, a seguito di una manovra di gioco non irresistibile da parte delle avversarie, le azzurre riescono a rubare una mano da un punto approfittando dell’erroraccio di Bjoernstad, colpevole di non colpire la stone centrale lasciando il punto in casa Italia.
Le scandinave rispondono presente accontenandosi di un solo timbro e pareggiando i conti, prima di mettere la freccia e sorpassare al quinto, con una mano rubata scaturita da una imprecisione della nostra skip. L’assetto tricolore traballa fortemente poi nel sesto end, consentendo nuovamente alla Norvegia di rubare un’altra mano, scappando sul +2.
Spalle al muro, le azzurre reagiscono, trovando un triplo punto al penultimo atto che vale il 4-3. Ma all’ultimo end, di mano, la Norvegia trova l’azione per mettere a referto i sigilli del controsorpasso. Finisce quindi 5-4, c’è da lavorare in vista del prossimo incontro.