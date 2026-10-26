Curling, Europei maschili 2026. L’Italia con il rinnovato Team Spiller ambisce al podio

Il Campionato Europeo maschile 2026 di curling andrà in scena da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre a Ostrava, nella regione più orientale della Cechia. Assisteremo all’edizione inaugurale con la nuova formula, totalmente cambiata rispetto al passato prossimo. Il novero di nazioni partecipanti è passato da 10 a 12. Di conseguenza, i team non saranno più raccolti in un singolo round robin, bensì separati in due gironi da sei ciascuno. Alla conclusione di questa fase, solamente la prima e la seconda classificata di ogni gruppo avanzeranno alle semifinali.

Di fatto, il torneo è stato reso più rapido e molto più incerto. Anziché svilupparsi su 8 giorni, verrà racchiuso in 5. In più, le varie compagini giocheranno solo cinque match di girone (anziché nove). Questo implica una marcata riduzione dei cosiddetti dead rubber (le partite prive di significato) e, al contempo, che qualsiasi debacle comporti un potenziale prezzo salatissimo da pagare. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che exploit di team poco quotati possano partorire con maggior facilità delle semifinaliste inattese.

A compensare questa marcata incertezza, è stata decisa un’altra riforma di importanza cruciale, ossia evitare che gli Europei fungano da torneo di qualificazione ai Mondiali. In precedenza, le migliori 8 squadre guadagnavano accesso alla manifestazione iridata. Non sarà più così. Dal 2026, l’appuntamento continentale sarà uno “stand alone” come viene definito nell’idioma di chi ha inventato il curling, ossia sarà a sé stante.

L’Italia prenderà parte all’appuntamento con il team formato da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller, guadagnatosi il diritto di rappresentare il nostro Paese grazie all’adrenalinica affermazione nel Challenge disputato a Cembra, a inizio ottobre, dove ha rimontato uno svantaggio di due partite rispetto alla squadra composta da Joel Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli e Alberto Pimpini, costretta a farsi da parte.

La rappresentativa tricolore, pur essendosi appena formata, ha l’ambizione di conquistare una medaglia. La compagine si è già distinta in positivo in diversi tornei di carattere internazionale giocati nelle scorse settimane. Pertanto, la semifinale è un traguardo fattibile, in quanto l’Italia è stata inserita nel Gruppo A assieme a Scozia, Germania, Olanda, Belgio e Austria.

Gli scozzesi sono molto forti e i tedeschi non andranno sottovalutati. Le altre nazioni sono, francamente, inferiori. Diciamo che la squadra azzurra è la più quotata assieme a quella britannica per superare la fase a gironi. Dopodiché si entrerebbe nelle dinamiche della fase a eliminazione diretta, con tutti gli annessi e connessi del caso. Quindi, al lordo della nuova formula che rende più probabili le sorprese e del fatto di essere all’inizio del nuovo quadriennio olimpico, l’ambizione è quella di concorrere per una medaglia.

CALENDARIO ITALIA MASCHILE

Mercoledì 28, ore 08:30 vs Germania

Mercoledì 28, ore 15:30 vs Austria

Giovedì 29, ore 14:00 vs Belgio

Venerdì 30, ore 09:30 vs Olanda

Sabato 31, ore 09:30 vs Scozia

CALENDARIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sabato 31, ore 18:30 – Semifinali

Domenica 1, ore 14:00 – Medal Games