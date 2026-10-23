Enrico Casella: “Riscattata l’opaca finale a squadre. Esposito ha opportunità alla trave, alle parallele servono errori”

Giulia Perotti ha conquistato un bel decimo posto nella finale all-around ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). La 17enne ha conseguito un risultato degno di nota alla sua prima apparizione in un atto conclusivo sul giro completo a livello iridato, mentre Sofia Tonelli ha concluso in quattordicesima posizione.

Il DT Enrico Casella ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento, esperienza molto importante in un contesto nuovo. Sono esperienze da vivere queste finali a 24, hanno riscattato la prova un po’ opaca della finale a squadre. Per noi è importante che siano state in campo gara dignitosamente, hanno capito cos’è“.

Il tecnico bresciano ha poi proseguito: “Giulia è stata quasi perfetta alle parallele e si è ben comportata anche alla trave, dove ha potenziale. Nei due attrezzi dove è meno performante ha tenuto bene. Sofia bene parallele, al volteggio non ha fatto il salto che avrebbe desiderato. Sono soddisfatto della prova di entrambe“.

Il Direttore Tecnico si è proiettato verso le finali di specialità: “Alle parallele ne abbiamo due tra le migliori otto, ma il livello delle primissime è superiore. La trave è sempre particolare, Manila (Esposito, n.d.r.) è una travista e può giocarsi delle opportunità. Alle parallele serve che qualcuno sbagli: Elisa (Iorio) è argento europeo e Giulia è vicina alla prestazione di Elisa, non bisogna sbagliare“.