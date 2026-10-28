F1, Leonardo Fornaroli torna sulla McLaren: FP1 in Messico con tre piloti italiani!

Saranno addirittura tre i piloti italiani impegnati venerdì 30 ottobre nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2026, diciannovesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Oltre al leader del campionato Kimi Antonelli (che festeggerà con ogni probabilità la conquista del titolo proprio a Città del Messico) su Mercedes e al debuttante Gabriele Minì sull’Alpine, tornerà in azione infatti anche Leonardo Fornaroli sulla McLaren dopo aver preso parte nei mesi scorsi alle FP1 di Barcellona e Budapest.

Il piacentino scenderà in pista non solamente in Messico, ma anche una settimana più tardi a Interlagos nella FP1 del GP del Brasile. “Sono entusiasta di tornare al volante della MCL40 nelle prossime sessioni di prove libere a Città del Messico e San Paolo. Saranno circuiti nuovi per me e questo rappresenta una bella sfida. Il Messico mi metterà di fronte a condizioni inedite, con l’altitudine e il basso grip, mentre il Brasile sarà sicuramente divertente, grazie alle caratteristiche iconiche del tracciato. È sempre un piacere lavorare al fianco del team durante i weekend di gara e li ringrazio per la fiducia e per avermi affidato altre sessioni di FP1“, le sue parole.

“La preparazione è stata molto approfondita. Oltre al lavoro specifico al simulatore, ho svolto alcune sessioni di test con le vetture degli anni precedenti con la vettura dello scorso anno, vincitrice dei due titoli mondiali: è stata un’esperienza incredibile. I chilometri percorsi mi hanno permesso di arrivare preparato a queste nuove sfide. Il mio obiettivo sarà aiutare il team nella messa a punto delle vetture di Lando e Oscar e raccogliere una buona quantità di dati. Sono pronto e non vedo l’ora di scendere in pista in entrambe le sessioni di FP1“, ha aggiunto il pilota di riserva della McLaren.

Il campione F2 del 2025 prenderà il posto del campione iridato uscente Lando Norris in Messico e dell’australiano Oscar Piastri in Brasile, dopo essere stato recentemente annunciato dal team di Woking per la prossima stagione come pilota ufficiale della nuova Hypercar (conservando nel frattempo il posto da prima riserva in F1).