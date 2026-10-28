F1: i GP del Qatar e di Abu Dhabi a forte rischio. Kimi Antonelli, festa mondiale a Imola?

Il futuro del Mondiale 2026 di F1 è tutto da scrivere, specialmente nella sua coda. Al momento infatti i GP del Qatar e di Abu Dhabi, previsti per il 29 novembre e per il 6 dicembre, sono a forte rischio visti gli scenari geopolitici in Medio Oriente.

I piloti e le scuderie pensano al prossimo appuntamento, quello con il Gran Premio del Messico, mentre Liberty Media – che organizza anche il Motomondiale – deve pensare al da farsi cercando di captare notizie anche da quello che potrà succedere con il Mondiale della MotoGP, visto che l’8 novembre sarebbe previsto anche in questo caso il GP del Qatar.

Kimi Antonelli è vicinissimo alla conquista del titolo iridato, gli bastano 2 punti in Messico, e questo potrebbe diventare un fattore da considerare per cercare di capire anche come chiudere il 2026 della Formula Uno, che però non può cancellare troppi appuntamenti, dal momento che sotto un determinato numero di gare scatterebbero penali da pagare verso i broadcaster.

E allora quale potrebbe essere la soluzione? Se gli appuntamenti del Qatar e di Abu Dhabi venissero cancellati nelle prossime ore o giorni si potrebbe pensare comunque all’inserimento ipotizzato da settimane di un GP a Imola dove lo stesso Antonelli arriverebbe di fatto col titolo già in tasca, al netto del risultato in Messico, visto che comunque un appuntamento si andrebbe a perdere e non ci sarebbero i punti materiali per consentire un eventuale recupero né a Russell né a Hamilton.

Un campionato finito ma con una festa in casa, sotto tutti i punti di vista, che porterebbe tantissimi tifosi italiani di Kimi Antonelli a festeggiare con il pilota bolognese. Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi giorni, intanto diversi media britannici stanno sottolineando come andare in Medio Oriente fra qualche settimana potrebbe essere altamente insicuro per il Circus.