LIVE Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa a Londra

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, sfida in trasferta estremamente complicata per la Roma a Londra.

Le ragazze giallorosse di Gianpiero Piovani cercano il miracolo sportivo a Londra, dove proveranno ad ottenere un risultato positivo contro una delle principali big del calcio femminile europeo.

La Roma arriva alla terza tappa della fase campionato con appena un punto ottenuto nelle prime due sfide. Dopo il pareggio senza gol sul campo dell’OH Leuven, le ragazze capitoline hanno incassato una pesantissima sconfitta per 6-0 contro il Barcellona. Un avvio molto complicato che rende particolarmente importante il match contro il Chelsea, avversario che già nella passata annata aveva travolto le giallorosse con un pesante 6-0 a Stamford Bridge.

Il momento delle giallorosse è però decisamente positivo in campionato. La Roma ha conquistato quattro successi nelle prime quattro partite della Serie A Women, imponendosi nell’ultimo turno per 5-2 sul campo dell’altra big italiana, la Juventus. Grande protagonista Manuela Giugliano, autrice di una doppietta, in una sfida nella quale sono andate a segno anche Pellegrino Cimò, Corelli e Bergamaschi. Una prestazione che può dare molta fiducia alle giallorosse in vista di stasera.

Dall’altra parte ci sarà il Chelsea di Sonia Bompastor, ancora imbattuto in questa fase di torneo della Champions League. Le inglesi hanno debuttato superando per 1-0 l’Austria Vienna, prima di ottenere un buon pareggio per 0-0 sul campo francese dell’Olympique Lione. Le inglesi arrivano inoltre dal successo per 3-1 contro il Crystal Palace nella Women’s Super League, trascinate dalla doppietta di Melvine Malard e dalla rete della solita Sandy Baltimore.

Probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Hampton; Carpenter, Bronze, Buchanan, McCabe; Walsh, Potter, Nüsken; Thompson, James, Malard. Allenatrice: Sonia Bompastor.

ROMA (4-4-2): Baldi; Thøgersen, Antoine, Oladipo, Ottey; Pellegrino Cimò, Rieke, Pandini, Greggi; Corelli, Giugliano. Allenatore: Gianpiero Piovani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45. Buon divertimento!