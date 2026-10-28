Calcio, Lazio e Roma vincono negli anticipi del turno infrasettimanale di Serie A. Ok anche il Como

Turno infrasettimanale per la Serie A 2026-2027 di calcio, che negli anticipi del martedì della nona giornata registra i successi di Lazio, Roma e Como: i biancocelesti si portano in solitaria, almeno per una notte, in testa alla classifica, mentre i giallorossi restano a -4 dalla vetta, infine i lariani mantengono 5 punti di ritardo dalla testa.

La Lazio passa in casa del Sassuolo per 2-6. Nel primo tempo è pioggia di gol: ospiti in vantaggio al 2′ con Taylor, ma i neroverdi pareggiano al 7′ grazie all’autogol di Sutalo. Al 13′ Isaksen riporta in vantaggio la Lazio, che al 16′ trova l’1-3 con Floriani. Al 31′ rosso diretto per Thorstvedt, che lascia il Sassuolo in 10 per un’ora, ma i padroni di casa accorciano al 43′ con Esposito. Nel recupero, però, Zaccagni sigla il gol del 2-4. Nella ripresa la Lazio dilaga nonostante due rigori sbagliati: al 50′ Zaccagni manca la trasformazione dal dischetto, ma il 2-5 arriva al 55′ con la rete di Noslin. Al 61′ è Frattesi a non trasformare il penalty, ma la Lazio trova comunque il gol, ancora con Noslin, che sigla la personale doppietta al 65′ fissando lo score sul definitivo 2-6.

La Roma soffre ma nel finale regola il Cagliari per 4-2. Nella prima frazione gli ospiti passano in vantaggio al 10′ con il rigore trasformato da Nzola, ma i giallorossi ribaltano subito il punteggio pareggiando al 15′ con Lulli e poi portandosi in vantaggio al 21′ con Pisilli. Nel secondo tempo il finale è ricco di emozioni: il Cagliari trova il pareggio al minuto 81 con Maldini, ma la Roma nel finale porta a casa il successo grazie ai gol di Mora all’85’ e di Malen all’87’ per il 4-2 finale.

Il Torino crolla negli ultimi minuti e cede in casa al Como per 1-3. Nel primo tempo i granata passano in vantaggio al 24′ con Adams e vanno al riposo sull’1-0, ma nella seconda frazione i padroni di casa cadono nel finale sotto i colpi dei lariani, che prima pareggiano all’82’ con Ramon, e poi portano a casa il successo con i gol di Nico Paz al minuto 87 e di Baturina in pieno recupero per il definitivo 1-3.

SERIE A 2026-2027

Risultati 9a giornata

Martedì 27 ottobre

SASSUOLO-LAZIO 2-6

ROMA-CAGLIARI 4-2

TORINO-COMO 1-3

Mercoledì 28 ottobre

MILAN-BOLOGNA

PARMA-UDINESE

VENEZIA-INTER

GENOA-JUVENTUS

MONZA-NAPOLI

Giovedì 29 ottobre

FROSINONE-LECCE

FIORENTINA-ATALANTA

Classifica

LAZIO* 25

INTER 22

ROMA* 21

COMO* 20

MILAN 18

FROSINONE 14

JUVENTUS 14

TORINO* 13

CAGLIARI* 13

NAPOLI 11

ATALANTA 10

LECCE 9

BOLOGNA 8

SASSUOLO* 8

MONZA 7

GENOA 7

UDINESE 4

FIORENTINA 4

PARMA 4

VENEZIA 3

* = una partita in più