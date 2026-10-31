Lewis Hamilton raggiante: “La prima pole con la Ferrari, mi mancano le parole”

Lewis Hamilton ha conquistato una straordinaria pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota britannico della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1:16.514, precedendo il suo ex compagno di squadra George Russell, al volante della Mercedes, per appena nove millesimi di secondo.

Un risultato dal significato particolare per il sette volte campione del mondo, che ha centrato la sua prima pole position da quando veste i colori della scuderia di Maranello, interrompendo un digiuno che durava da 77 Gran Premi. Hamilton ha inoltre stabilito un importante record di longevità, diventando il pilota più anziano a conquistare una pole in Formula 1 dai tempi di Mario Andretti, che riuscì nell’impresa nel 1982.

La sua sessione è stata caratterizzata da momenti di grande velocità, ma anche da qualche brivido. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo in Q1, il britannico ha dovuto fare i conti con un episodio complicato nella seconda manche, quando un suo crono è stato cancellato e un’escursione alla curva 14 ha rischiato di compromettere il suo percorso. Nel Q3, tuttavia, Hamilton ha trovato il giro perfetto, piazzando la zampata decisiva e conquistando la prima posizione.

Al termine delle qualifiche, il ferrarista non ha nascosto la propria emozione per un risultato arrivato al termine di un weekend tutt’altro che semplice: “Mi sento alla grande, sono felicissimo. Mi mancano le parole, è stato un weekend duro. Nella FP1 abbiamo avuto un problema al motore, questo ha finito per condizionare il lavoro, ma siamo riusciti a trovare un ottimo assetto. Siamo tutti molto vicini. È davvero speciale fare la mia prima pole con la Ferrari“.

Hamilton ha poi approfondito il tema della motivazione, sottolineando quanto la passione per le corse e il sostegno dei tifosi continuino a rappresentare una spinta fondamentale, anche dopo tanti anni trascorsi in F1: “Quando uno vuole qualcosa, è tutto nella mente. Io faccio tante cose per tenermi in forma, amo quello che faccio, quell’amore non è mai svanito. I tifosi mi hanno dato motivazione e spero di farli felici domani“.

Il britannico partirà dunque dalla prima casella nella gara di domani, con George Russell al suo fianco in prima fila. Alle loro spalle scatterà Charles Leclerc, terzo al termine delle qualifiche, per una Ferrari che si presenta al Gran Premio messicano con entrambi i piloti nelle prime tre posizioni. Dalla quarta piazzola ci sarà Kimi Antonelli, che può laurearsi campione del mondo, a precedere Max Verstappen (penalizzato di una posizione per quanto accaduto con Liam Lawson nelle libere).