Lara Della Mea: “Adesso ci concentreremo un po’ più sullo slalom per Levi, avanti così”

Lara Della Mea ha centrato la top 20 nello slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, che ha aperto la stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurra nella seconda manche ha guadagnato posizioni rispetto alla prima run e si è mostrata soddisfatta ai microfoni di Rai Sport HD.

La gigantista azzurra afferma di aver rispettato il proprio piano di gara definito al termine della prima manche, adottando la tattica decisa: “Rispetto alla prima manche volevo portarmi più avanti, cercando di essere aggressiva, ci sono riuscita, anche se non per tutto il muro“.

L’italiana, specialista delle discipline tecniche, pensa già alla prossima gara, in programma sulle nevi finlandesi di Levi, dove però andrà in scena uno slalom speciale: “Mi sono detta ‘Vai avanti’, l’ho fatto, e si va avanti così. Adesso ci concentreremo un po’ più sullo slalom per Levi, avanti così“.