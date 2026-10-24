Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile Soelden, startlist, streaming

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino 2026-27. Come di consueto si comincia da Soelden con il primo gigante femminile della stagione. Si parte dunque dal ghiacciato del Rettenbach con il classico antipasto di stagione, un modo per vedere a che punto è la preparazione dopo la lunga pausa estiva.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SOELDEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00

La principale favorita è l’austriaca Julia Scheib, che ha vinto anche lo scorso anno e ha conquistato anche la coppa di specialità. Tante comunque le rivali della padrona di casa, partendo da Mikaela Shiffrin e Camille Rast, ma passando anche per Alice Robinson, Paula Moltzan, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund.

In casa Italia mancheranno Federica Brignone e Sofia Goggia, ma saranno comunque undici le azzurre al via. Fari puntati soprattutto su Lara Della Mea, che partirà con il 12, ma ci sarà anche il ritorno in pista dopo un anno di Marta Bassino (28). Curiosità nel vedere anche Laura Pirovano (31) e poi le moltissime giovani, tra cui soprattutto Anna Trocker (34) e Tatum Bieler (56).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Soelden. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (prima manche) e RaiSportHD (seconda manche); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 2026 OGGI

Sabato 24 ottobre

Ore 10.30 Prima manche gigante femminile a Soelden (Austria) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile a Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche) e RaiSportHD (seconda manche).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2026

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Head

2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

22 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

23 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

26 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

28 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Head

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

30 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

32 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

35 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

36 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

38 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE Rossignol

41 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

42 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

43 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

44 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

45 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

46 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

47 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

48 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

49 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

50 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

51 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

53 6538519 ROWEKAMP Katie 2009 USA Rossignol

54 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

55 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

56 6296660 BIELER Tatum 2005 ITA Rossignol

57 25223 MEDINA GIRONES Iria 2003 AND

58 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

59 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

60 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

61 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head

62 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

63 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

64 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

65 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

66 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

67 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head