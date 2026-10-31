Kimi Antonelli: “Ho faticato con le gomme. Domani sarà importante la partenza e stare lontano dai guai”

C’è un misto di autocritica e lucido pragmatismo nelle parole di Kimi Antonelli al termine delle qualifiche sul circuito di Città del Messico, 19° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il leader del campionato scatterà dalla quarta piazzola in griglia, complice la penalità inflitta a Max Verstappen, ma la gestione degli pneumatici nell’ultimo scampolo di sessione ha lasciato l’italiano tutt’altro che soddisfatto della propria prestazione cronometrica.

“Ho fatto molta fatica con le gomme in Q3“, ha ammesso Antonelli ai microfoni di Sky Sport, evidenziando le insidie di un tracciato diventato improvvisamente più ostico con il calo delle temperature. “Il primo tentativo è stato davvero difficile e il calo delle temperature sull’asfalto non ha fatto che complicare la ricerca della giusta finestra di utilizzo delle mescole. Il giro finale non è stato granché, ho commesso molti errori specialmente nel primo e nel secondo settore“, ha sottolineato.

Nonostante la frustrazione per un potenziale non interamente espresso sul giro secco, il pilota della Mercedes non perde di vista il quadro generale. La quarta posizione di partenza rappresenta comunque una solida base per la gara di domenica, quella che potrebbe regalargli matematicamente il primo titolo iridato in carriera.

“Comunque, per domani è un quarto posto. Cerchiamo di fare una buona partenza e poi si vedrà“, ha spiegato con lo sguardo già rivolto allo spegnimento dei semafori. L’approccio strategico sarà fondamentale per superare indenne le insidie del via: “Sarà importantissimo fare una buona partenza e stare lontano dai guai in curva 1“.

Un asso nella manica, tuttavia, potrebbe ridefinire le gerarchie nelle prime fasi della corsa: “Abbiamo salvato anche un set di gomme in più. Cercheremo di sfruttarlo domani allo start“. Con un set fresco e il match point mondiale tra le mani, Antonelli è pronto a trasformare i rimpianti del sabato nella festa della domenica.