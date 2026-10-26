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Formula 1Tennis

Jannik Sinner torna a farsi sentire sui social: il messaggio per Kimi Antonelli

Pubblicato

7 ore fa

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Antonelli-Sinner
Antonelli-Sinner / IPA Sport

Jannik Sinner si è congratulato con Kimi Antonelli per la vittoria nel GP degli Stati Uniti di F1, che l’ha avvicinato a grandi passi al titolo iridato della classifica piloti 2026: la story è apparsa questa mattina sul profilo Instagram del tennista italiano.

In realtà Sinner ha riutilizzato il video postato ieri dalla Mercedes e da Kimi Antonelli con i festeggiamenti subito dopo il successo negli Stati Uniti, gli abbracci del pilota con la squadra, che gli passa uno smartphone per farsi un selfie prima di salire sul podio.

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Il numero 1 ATP fa i complimenti al connazionale con un breve messaggio in basso nel video che recita: “Congratulazioni per un’altra vittoria, Kimi. Fortissimo“. Il tutto accompagnato con un cuore e con la bandiera italiana.

LA STORY DI JANNIK SINNER

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