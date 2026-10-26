Formula 1Tennis
Jannik Sinner torna a farsi sentire sui social: il messaggio per Kimi Antonelli
Jannik Sinner si è congratulato con Kimi Antonelli per la vittoria nel GP degli Stati Uniti di F1, che l’ha avvicinato a grandi passi al titolo iridato della classifica piloti 2026: la story è apparsa questa mattina sul profilo Instagram del tennista italiano.
In realtà Sinner ha riutilizzato il video postato ieri dalla Mercedes e da Kimi Antonelli con i festeggiamenti subito dopo il successo negli Stati Uniti, gli abbracci del pilota con la squadra, che gli passa uno smartphone per farsi un selfie prima di salire sul podio.
Il numero 1 ATP fa i complimenti al connazionale con un breve messaggio in basso nel video che recita: “Congratulazioni per un’altra vittoria, Kimi. Fortissimo“. Il tutto accompagnato con un cuore e con la bandiera italiana.