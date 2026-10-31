Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2026: dominio della famiglia Marquez, Bezzecchi in top-5. Martin si arrende

Calato il sipario sulle qualifiche del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il time-attack è stato piuttosto tirato e le condizioni climatiche hanno inciso non poco sulla gestione della guida dei piloti e sul lavoro dei team.

Si era reduci dal primo giorno di prove in cui lo spagnolo Marc Marquez aveva impressionato. Il Cabroncito, in sella alla sua Ducati, era il favorito principale per la conquista della pole-position. Primo nella FP1 e davanti a tutti nelle pre-qualifiche, l’aspettativa sulla GP26 era piuttosto chiara.

Nelle libere, Marquez era stato in grado di fare la differenza soprattutto nel terzo e quarto settore della pista, ovvero nel momento in cui le gomme iniziano a dare maggiori segnali di degrado. Un aspetto che con la sua guida Marc è stato in grado di minimizzare.

Ci si chiedeva, poi, cosa avrebbe fatto Aprilia. La Casa di Noale si è presentata a questo fine-settimana incerottata. Lo spagnolo Raul Fernandez è stato costretto ad alzare bandiera bianca per una frattura al dito della mano, peggiorata in avvicinamento alla tappa malese. Jorge Martin, in tutto questo, era il grande punto di domanda del week end. Presente a Sepang con una frattura al polso, conseguenza del crash nella Sprint di Phillip Island, Martin si è messo alla prova.

Martin è stato costretto ad alzare bandiera bianca per le conseguenze dell’incidente citato. Time-attack ad appannaggio della famiglia Marquez, con Alex a precedere Marc. In prima fila con loro Pedro Acosta. In quinta piazza ha concluso Marco Bezzecchi.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MALESIA MOTOGP 2026

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2

4 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA Q2

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA Q2

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI Q2

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA Q2

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI Q2

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2

12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1

14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA Q1

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA Q1

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA Q1

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA Q1

19 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1

20 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA Q1

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2026

Q2:

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’56.493 5 6 339.6

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.563 5 6 0.070 0.070 339.6

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.577 5 6 0.084 0.014 339.6

4 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’56.617 5 6 0.124 0.040 338.5

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’56.668 5 7 0.175 0.051 336.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’56.842 5 7 0.349 0.174 335.4

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’56.970 5 6 0.477 0.128 341.7

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’57.016 2 4 0.523 0.046 334.3

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’57.268 6 7 0.775 0.252 336.4

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.287 2 4 0.794 0.019 338.5

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.343 5 7 0.850 0.056 340.6

12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.737 6 7 1.244 0.394 336.4

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’57.341 2 6 336.4

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.552 5 6 0.211 0.211 339.6

3 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.623 6 7 0.282 0.071 334.3

4 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’57.733 4 5 0.392 0.110 337.5

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.127 6 6 0.786 0.394 337.5

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.148 5 6 0.807 0.021 331.2

7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’58.155 5 6 0.814 0.007 332.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’58.219 6 7 0.878 0.064 334.3

9 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.456 5 7 1.115 0.237 334.3

10 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.855 5 6 1.514 0.399 331.2