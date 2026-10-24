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Grand Prix De France 2026: Metelkina-Berulava in controllo dopo lo short, buon ritorno per Boikova-Kozlovskii

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Anastasiia Metelkina-Luka Berulava
Anastasiia Metelkina-Luka Berulava / LaPresse

Di personalità, di autorità, di sicurezza. Perché una medaglia olimpica non si vince per caso. Buonissima la prima per i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, balzati subito al comando delle operazioni dopo lo short program delle coppie valido per la prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena presso l’Iceparc di Angers. Prestazione sontuosa per il binomio argento a Milano-Cortina 2026 che, pronti-via, hanno superato il test battendo i russi, in gara come neutrali, Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, tornati nella rassegna itinerante dopo un quadriennio intero. 

Nessuna sbavatura per i pattinatori, capaci di snocciolare come primo elemento un meraviglioso triplo salchow in parallelo, per poi passare in rassegna il triplo twist (livello 3) e il triplo flip lanciato, elemento che ha preceduto il sollevamento del gruppo 3 (livello 4), la spirale e la trottola d’insieme (livello 4) oltre che la sequenza di passi finale, assegnata di livello 2 e viziata da una leggerissima defaillance.

Di alto profilo anche il riscontro nelle componenti del programma, tutte ben al di là dell’8.50, fattore che ha portato i pattinatori a stampare 77.37 (42.49, 34.85) alzando le barricate sui russi, comunque molto bravi a non lasciare quasi niente sul piatto nonostante il lungo periodo lontano dalle competizioni che contano. Ma al netto del tecnico, a fare la differenza tra le due coppie è stato proprio il secondo punteggio, come dimostra lo score di 75.85 (42.21, 33.64). 

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A distanza siderale si sono poi piazzati i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel che, con una prova pulita, si sono attestati a quota 67.03 (39.96, 30.07) conservando un vantaggio consistente sui padroni di casa Camille e Pavel Kovalev, quarti con 62.40 (34.66, 27.74). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

  1. Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia) – 77.34
  2. Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii (AIN2) – 75.85
  3. Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) – 67.03
  4. Camille Kovalev / Pavel Kovalev (Francia) – 62.40
  5. Aurelie Faula / Theo Belle (Francia) – 60.85
  6. Megan Wessenberg / Denys Strekalin (Francia) – 58.37
  7. Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (Cina) – 54.16
  8. Hannah Herrera / Ivan Khobta (Ucraina) – 53.73
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