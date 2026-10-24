Grand Prix De France 2026: trionfo in scioltezza per Fournier Beaudry-Ciceron nella danza

Senza rivali, e sarà probabilmente sempre così, per tutta la stagione, forse per tutto il quadriennio. Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron hanno vinto per dispersione la gara della danza al Grand Prix De France 2026, appuntamento inaugurale del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo weekend presso l’Iceparc di Angers. Pubblico in visibilio per i beniamini di casa, i quali hanno presentato per la prima volta il loro programma libero che segue pedissequamente lo stile già abbondantemente rodato dal cavaliere, fin dai tempi della collaborazione con Gabriella Papadakis.

Sulle note di Max Richter i transalpini hanno dato vita ad una performance di grande intensità, anche questo destinato a salire di colpi in termini di qualità, scorrevolezza e fluidità. Tra gli elementi più apprezzati dalla giuria spicca la prima difficoltà coreografica, valutata con un GOE stellare e preludio della sequenza di passi su un piede in parallelo, chiamata di livello 3, così come il set di twizzles, realizzato con qualche patema.

Inserendo alcune scelte poco comuni, tra tutte quella di collocare nell’ultima casella il più che impegnativo sollevamento combinato (curve, rotazionale) e facendo chiaramente il vuoto nel secondo punteggio, i Campioni Olimpici hanno raccolto complessivamente 125.01 (67.29, 57.79) per 207.57, score che ricordiamo fa conto da regolamento di un sollevamento in meno.

A piazzarsi al posto d’onore sono statti invece i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, i quali hanno pattinato una free da 116.03 (63.11, 52.92) per 193.93 tenendo a debita distanza gli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, terzi con 111.53 (59.95, 51.58) per 189.36.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO