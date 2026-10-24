Grand Prix De France 2026, Adam Siao Him Fa detta legge nello short maschile. Memola lontano

Si apre con la grande prestazione di Adam Siao Him Fa La seconda giornata di competizioni valida per il Grand Prix De France 2026, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento sul ghiaccio di Angers. In un segmento in cui quasi tutti i partecipanti si sono artefici di performance fallose, il padrone di casa ha scacciato i fantasmi visti nella pre season presentando uno short program competitivo con cui è subito arrivato ad oltre 100 punti.

L’unica piccola sbavatura del layout è stata nella combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, contrassegnato da un atterraggio ben salvato. Di grande bellezza invece il quadruplo salchow singolo, preludio del triplo axel staccato nella seconda metà e che gli ha concesso di ricevere una valutazione di 102.46 (57.25, 45.21), mettendo una ipoteca sulla vittoria finale.

Sì perché il primo inseguitore, l’estone Aleksandr Selevko, si trova a più di quindici punti di distanza con il punteggio di 85.49 (43.74, 41,75) precedendo il sudcoreano Minkyu Seo, attualmente sul gradino più basso del podio con 83.83 (45.03, 39.80). Short oltremodo problematico inoltre per il Campione Olimpico Mikhail Shaidorov: il kazako è infatti caduto nel quadruplo lutz pianificato in combinazione, per poi realizzare con qualche patema il quadruplo toeloop ed il triplo axel, fermandosi a 80.25 (41.54, 39.74).

Prova leggermente contratta, ma non poteva essere altrimenti, per l’azzurro Nikolaj Memola, nuovamente tornato in gara dopo un lunghissimo periodo di stop. L’atleta seguito da Olga Romanova ha commesso due passaggi a vuoto, arrivati nello specifico nel flip singolo, ruotato solo da un giro, e nella combinazione con il triplo lutz, viziato da un toeloop agganciato solo doppio. A causa di quanto successo il nativo di Monza si è dovuto accontentare della decima posizione con 69.54 (32.68, 36.86).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE