Musetti salva quattro match point, vince il derby con Cobolli ed è in finale a Lione

Un’altra battaglia, un’altra vittoria per Lorenzo Musetti, che vince il derby contro Flavio Cobolli e stacca il biglietto per la finale dell’ATP 250 di Lione. Il tennista toscano ha superato il connazionale con il punteggio di 4-6 6-2 7-5 dopo due ore e trentadue minuti di gioco. Si tratta della decima finale in carriera per Musetti nel massimo circuito (solo 2 titoli) e l’ultima vittoria risale addirittura all’ottobre 2022 a Napoli. Nell’ultimo atto Musetti affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha vinto il derby statunitense contro Tommy Paul.

Sono cinque gli ace di Musetti contro i quattro di Cobolli. Il romano ha vinto il 76% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 74% del connazionale, che ha invece fatto meglio con la seconda (54 contro 47%). Cobolli ha chiuso anche con più vincenti (32 contro 30), ma ha anche commesso 36 errori non forzati rispetto ai 22 del connazionale.

Grande equilibrio in avvio di partita, dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Le prime palle break arrivano nel sesto game in favore di Cobolli, ma Musetti le annulla prima con un bel dritto e poi con la volée dopo il servizio. Il romano non concede nulla in battuta al connazionale e si arriva ad un lunghissimo decimo game. Musetti manca svariate occasioni per chiudere il game, annulla due set point, ma sul terzo concesso viene tradito dal dritto, con Cobolli che si prende così il primo set per 6-4.

Nonostante il set vinto, Cobolli parte male nel secondo set e subisce subito il break in apertura, con Musetti che strappa il servizio con uno splendido rovescio vincente. Si procede poi seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva nel settimo game, quando Musetti si porta sullo 0-40 e strappa a zero la battuta al romano. Il nativo di Carrara vince il secondo per 6-2.

La tensione si sente in questo derby. Si procede seguendo i turni di servizio, ma nel finale di set succede di tutto. Nel decimo game Cobolli ha addirittura quattro match point, ma in tre occasioni è sempre lui a sbagliare. Il tennista romano risente dell’occasione mancata e nel game successivo offre due palle break a Musetti e va bene la prima al toscano che chiude con il dritto vincente. Musetti non sbaglia e sul match point è perfetto a rete, chiudendo sul 7-5 e torna così a giocare una finale.