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2 ore fa

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John Barnard: per molti il “Mago della Formula 1”, un ingegnere capace di introdurre soluzioni tecniche destinate a cambiare per sempre il modo di costruire e guidare una monoposto. Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione si lascia accompagnare da Giorgio Piola in un viaggio nella Formula 1 degli anni Ottanta e Novanta, alla scoperta di uno dei progettisti più innovativi e controversi della sua generazione.

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