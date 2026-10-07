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John Barnard: per molti il “Mago della Formula 1”, un ingegnere capace di introdurre soluzioni tecniche destinate a cambiare per sempre il modo di costruire e guidare una monoposto. Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione si lascia accompagnare da Giorgio Piola in un viaggio nella Formula 1 degli anni Ottanta e Novanta, alla scoperta di uno dei progettisti più innovativi e controversi della sua generazione.