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ArtisticaGinnastica e cultura fisica

Ginnastica artistica, si chiudono i Mondiali: le startlist delle finali di specialità e gli ordini di rotazione. Ci sono Esposito e Abbadini

Pubblicato

11 ore fa

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Per approfondire:
Manila Esposito
Manila Esposito / Simone Ferraro/FGI

Oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.00) andranno in scena le ultime finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) verranno messi in palio ben cinque titoli. Si incomincerà con il volteggio maschile e poi si proseguirà con la trave, le parallele pari, il corpo libero femminile e la sbarra.

L’Italia punta in alto con Manila Esposito, che potrà giocarsi delle carte importanti alla trave: bronzo olimpico a Parigi 2024 e fresca di argento agli Europei, la fuoriclasse campana proverà a giocarsela in una gara che, come sempre, potrebbe regalare parecchi colpi di scena tra cadute ed errori. Le due favorite della vigilia sono le cinesi Qiyuan Qiu e Qingying Zhang.

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Al corpo libero si preannuncia una sfida molto intensa tra le statunitensi Reese Esponda e Claire Pease, con la russa Liudmila Roshchina e le britanniche Alice Kinsella e Abigail Martin pronte a inserirsi, senza dimenticarsi delle canadesi Lia-Monica Fontaine e Lia Grace Redick. Yumin Abbadini si è qualificato alla finale alla sbarra con l’ottavo punteggio e proverà a distinguersi. Di seguito la startlist e gli ordini di rotazione delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

CLICCA QUI PER GLI ORDINI DI ROTAZIONE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ

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