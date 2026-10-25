LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Pease e Nemour in estasi, Esposito e Abbadini fuori dal podio

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IL RIEPILOGO DELLE FINALI E TUTTI I PODI

LA CRONACA DELLA FINALE ALLA TRAVE CON MANILA ESPOSITO

LA CRONACA DELLA FINALE ALLA SBARRA CON YUMIN ABBADINI

LA CRONACA DELLA FINALE AL CORPO LIBERO

Grazie a tutti per averci seguito in questa ultima giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Rimanete con noi per cronache e approfondimenti nelle prossime giornate. I Mondiali torneranno tra dodici mesi a Chengdu (Cina) e qualificheranno alle Olimpiadi. La grande ginnastica si prende ora una pausa, appuntamento a febbraio con i primi appuntamenti di Serie A, gli Europei saranno in primavera. Buon proseguimento di serata su OA Sport.

17.57 L’Italia ha chiuso i Mondiali con la medaglia d’argento di Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie. Oggi sono arrivati il quinto posto di Manila Esposito alla trave e l’ottava piazza di Yumin Abbadini alla sbarra.

17.56 Si sono conclusi i Mondiali di ginnastica artistica. I titoli odierni sono stati conquistati dall’armeno Artur Avetisyan (volteggio), dall’algerina Kaylia Nemour (trave), dal cinese Zou (parallele asimmetriche), dalla statunitense Claire Pease (corpo libero) e dal taiwanese Chia-Hung Tang (sbarra).

17.55 Il taiwanese Chia-Hung Tang si è laureato Campione del Mondo alla sbarra con il riscontro di 14.966, lasciandosi alle spalle il giapponese Shinnosuke Oka (14.800) e il russo Sergei Naidin (14.800). Yumin Abbadini ottavo con il riscontro di 12.600 dopo la caduta dal Pegan.

17.53 Barajas si ferma a 13.333, settimo posto.

17.51 Anche Barajas è caduto da Liukin, proprio come il suo connazionale Vera. Non ci sarà nulla da fare.

17.50 Un buon 14.433 per Moore, quinta posizione. Vediamo se il colombiano Angel Barajas avrà il passo per puntare a una medaglia, serve 14.800.

17.48 Yumin Abbadini ottiene 12.600 (5.3 il D Score). Ultimo posto provvisorio. Tocca all’australiano Moore, penultimo a esibirsi.

17.46 Abbadini è risalito sull’attrezzo, ha eseguito un buon Cassina e un bel Colman, poi uscita in doppio teso doppio avvitamento, con un saltello.

17.45 Yumin Abbadini cade sul Pegan, il primo salto sulla sbarra che ha proposto in questa finale. Finirà in fondo alla classifica.

17.44 Vera si ferma a 13.333. ORA TUTTI CON YUMIN ABBADINI.

17.42 Aspettiamo il punteggio del colombiano Vera, poi toccherà al nostro Yumin Abbadini.

17.41 Vera cade sul Liukin, come nella finale all-around.

17.39 Yumin Abbadini si esibirà tra poco: non ci sono speranze di podio, l’obiettivo è fare bella figura.

17.38 Tanga vola al comando con 14.966! Primo posto perentorio! Il taiwanese è davanti a Oka e Naidin (14.800). Andare sul podio sarà durissimo per tutti.

17.36 Tang ha commesso qualche piccola sbavatura, non ha stoppato l’uscita. Vediamo il punteggio.

17.34 Shinnosuke Oka al comando! 14.800, lo stesso punteggio di Naidin, ma con esecuzione migliore (8.9 contro 8.4).

17.32 Kawakami si ferma a 14.500, secondo. Naidin resta al comando contro ogni pronostico. Ora tocca all’altro giapponese Shinnosuke Oka.

17.30 Che risposta di classe di Kawakami! Il giapponese ha piazzato una stoccata stellare!

17.28 L’uscita scomposta non viene punita più di tanto, Naidin stampa un perentorio 14.800, ben oltre le aspettative. Punteggio potenzialmente da medaglia! Tocca al giapponese Kawakami, primo in qualifica con 14.600.

17.27 Un buon esercizio di Naidin, fino all’uscita scomposta.

17.25 Inizia la gara. Tocca al temibile russo Naidin.

17.22 In corso di svolgimento i minuti di riscaldamento all’attrezzo.

17.20 Stanno presentando i finalisti alla sbarra.

17.18 I grandi favoriti della vigilia alla sbarra sono i giapponesi Kawakami e Oka e il taiwanese Tang. Abbadini è alla prima finale iridata di specialità e proverà a ben figurare.

17.17 L’ordine di rotazione alla sbarra: il russo Sergei Naidin, i giapponesi Shohei Kawakami e Shinnosuke Oka, il taiwanese Chia-Hung Tang, il colombiano Camilo Vera, il nostro Yumin Abbadini, l’australiano Jesse Moore, il colombiano Angel Barajas.

17.15 All’appello manca una sola finale, quella alla sbarra. L’Italia sarà presente con Yumin Abbadini, ammesso con l’ottavo punteggio di qualificazione.

17.13 La statunitense Claire Pease si è laureata Campionessa del Mondo al corpo libero con il punteggio vertiginoso di 13.866. Doppietta americana insieme a Reese Esponda (13.566) davanti alla fuoriclasse Simone Biles, presenti in prima fila a bordo pedana. Bronzo inatteso al collo della francese Maiana Prat (13.466), che ha avuto un’esecuzione migliore rispetto alla britannica Abigail Martin.

17.11 Pease è stata bravissima, può insidiare Esponda.

17.10 Doppio teso con due avvitamenti in apertura, raccolto con due avvitamenti con uscita di pedana da 0.1 di detrazione, bene i giri in accosciata, salto teso dietro buono non perfetto.

17.09 Le giurie appaiono incomprensibili al corpo libero. Maiana Prat seconda con 13.466, si inserisce tra Esponda e Martin. Medaglia sicura per la francese, ora tocca a Claire Pease.

17.07 Prestazione ordinaria di Maiana Prat, che dovrebbe rimanere lontana dalla zona medaglie.

17.05 All’appello mancano la francese Maiana Prat e la statunitense Claire Pease.

17.04 Reese Esponda si merita la testa della gara con 13.566, Simone Biles applaude la propria connazionale.

17.02 Esponda meriterà la testa della gara. Un esercizio oggettivamente all’oro, davanti a Simone Biles.

17.01 Splendido Tsukahara avvitato in apertura di gara, bellissimo doppio teso in seconda diagonale, bene il triplo giro in accosciata, una sbavatura sull’arrivo in rimbalzo del doppio raccolto, chiusura in doppio carpio ben tenuto.

17.00 Roshchina non ha emozionato, quarta piazza con 13.100. Ora vediamo la statunitense Esponda, prima in qualifica.

16.58 Recupero in extremis sul raccolto mezzo di metà gara, la russa sarà penalizzata.

16.56 Dopo i minuti di riscaldamento tocca alla russa Liudmila Roshchina.

16.54 Redick ottiene un buon 13.300 e si inserisce in seconda piazza dietro a Martin.

16.52 Coreografia molto toccante per Redick, interpretazione molto artistico, con un paio di diagonali centrali molto interessanti.

16.50 Fontaine si inserisce in seconda posizione con 13.200, Martina rimane al comando con 13.466. Ora l’altra canadese Redick.

16.48 Note ritmate per Lia-Monica Fontaine, il pubblico la supporta. Si tratta di uno degli esercizi eseguiti lunedì pomeriggio e tanto discussi: effettivamente non ci sembra migliore di Manila Esposito.

16.46 Premiata da un’elevata nota di partenza (6.8), Martin si spinge fino a 13.466. Primo posto provvisorio, con questo punteggio si potrebbe anche dare l’assalto alla medaglia.

16.44 Qualche sbilanciamento in fase di artisticità, ma l’acrobatica è migliore rispetto a Kinsella. Dovrebbe andarle davanti, ma non è un esercizio toccante o che lascia qualcosa nell’animo.

16.42 Kinsella si ferma a 12.966, non sembra un punteggio da podio. Ora tocca alla sua connazionale Abigail Martin.

16.41 L’acrobatica di Alice Kinsella si è fatta apprezzare, rimarchevole doppio carpio in chiusura. La britannica potrebbe meritarsi un bel punteggio, attenzione…

16.40 Inizia la finale con la britannica Alice Kinsella. Un anno fa era in sala parto, oggi è in una finale mondiale.

16.38 L’ordine di rotazione al corpo libero: Kinsella, Martin, Fontaine, Redick, Roshchina, Esponda, Prat, Pease.

16.37 Saranno della partita anche la statunitense Claire Pease (13.333), la francese Maiana Prat (13.300), la britannica Alice Kinsella (13.266) e la russa Liudmila Roshchina (13.266). Sembra regnare l’equilibrio, ma le americane sono piaciute molto anche nella finale a squadre.

16.35 Pronostico molto difficile al quadrato. La statunitense Reese Esponda è stata la migliore in qualifica (16.33) davanti alla canadese Lia Grace Redick (13.433), alla britannica Abigail Martin (13.433) e alla canadese Lia-Monica Fontaine (13.366). Alcuni giudizi espressi tra domenica e lunedì hanno lasciato molto perplessi.

16.31 Tra poco la finale al corpo libero femminile, purtroppo senza italiane. Manila Esposito è rimasta esclusa per appena 33 millesimi.

16.30 Il cinese Jingyuan Zou si è laureato Campione del Mondo alle parallele pari per la quinta volta in carriera con il superbo punteggio di 15.733. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha eseguito un esercizio perfetto (9.633 di esecuzione!), precedendo il croato Illia Kovtun (14.900) e il russo Daniel Marinov (14.866).

16.28 Oka quinto con 14.566.

16.26 L’esercizio di Oka è buona, ma non sarà semplice inserirsi nella lotta per il podio.

16.24 Dukhno quinto con 14.100, vediamo la prova del giapponese Shinnosuke Oka.

16.22 Troppe imprecisioni nella fase centrali per Dukhno, non può puntare a una medaglia.

16.20 Incredibile 14.900 di Kovtun, balza al secondo posto dietro a Zou. Ora il russo Dukhno, uomo da medaglia.

16.18 Seifert si ferma a 12.500. Ora il croato Illia Kovtun, Campione d’Europa all-around, sottotono a questi Mondiali.

16.16 Jingyuan Zou è al comando con 15.733, davanti al russo Daniel Marinov (14.866) e al giapponese Daiki Hashimoto (14.600). Lo svizzero Noe Seifert ha commesso un’imprecisione.

16.13 Ora i minuti di riscaldamento di metà rotazione. Si ripartirà con lo svizzero Noe Seifert, il croato Illia Kovtun, il russo Arsenii Dukhno, il giapponese Shinnosuke Oka.

16.12 Il cinese Jingyuan viene premiato con un enorme 15.733 (6.0 il D Score, 9.633 di esecuzione!). Medaglia d’oro ipotecata.

16.10 Siamo ai limiti della perfezione. Zou è davvero una stella assoluta: voli ampissimi, verticali da manuale, uscita con doppio raccolto mezzo giro. Zou è magistrale, è lanciato verso il quinto titolo iridato alle parallele.

16.07 Hashimoto rimane alle spalle di Marinov con 14.600. Ora il cinese Zou, il super favorito della vigilia, due volte Campione Olimpico e quattro volte Campione del Mondo alle parallele.

16.05 Il russo Daniel Marinov si è portato al comando con 14.866 davanti allo svedese David Rumbutis (13.866). Tocca alla stella Hashimoto, Campione del Mondo all-around.

16.00 Inizia la finale alle parallele con lo svedese Rumbutis. La Svezia non entrava in una finale ai Mondiali da addirittura 34 anni.

15,55 Sono in corso di svolgimento i minuti di riscaldamento alle parallele pari.

15.52 Ordine di rotazione alle parallele pari: lo svedese David Rumbutis, il russo Daniel Marinov, il giapponese Daiki Hashimoto, il cinese Jingyuan Zou, lo svizzero Noe Seifert, il croato Illia Kovtun, il russo Arsenii Dukhno, il giapponese Shinnosuke Oka.

15.50 Terminata la cerimonia di premiazione. Si ripartirà poi con la finale alle parallele pari, il super favorito è il cinese Jingyuan Zou.

15.45 Suona l’Inno armeno per Artur Davtyan, trionfatore al volteggio. Tra poco suoneranno le note algerine per Kaylia Nemour, vincitrice alla trave.

15.41 Le finali riprenderanno tra un quarto d’ora circa con, nell’ordine: parallele pari, corpo libero femminile, sbarra. L’Italia sarà presente con Yumin Abbadini alla sbarra.

15.40 Ora la cerimonia di premiazione per volteggio maschile e parallele asimmetriche.

15.38 L’oro alla trave vola dunque in Africa, per la prima volta nella storia. Sempre per merito di Kaylia Nemour, che firma il bis a questi Mondiali dopo il trionfo alle parallele e il clamoroso errore di venerdì sera nell’all-around.

15.37 Annotiamo che Manila Esposito ha avuto la miglior nota esecutiva del pomeriggio in finale, alla pari con Nemour (8.266). Paga una nota D un po’ bassa rispetto alla concorrenza.

15.36 L’Italia chiude i Mondiali al femminile senza medaglie: settimo posto per la squadra, decimo posto per Giulia Perotti nel concorso generale individuale, Manila Esposito quinta alla trave, Giulia Perotti settima ed Elisa Iorio ottava alle parallele. L’ultimo podio iridato resta quello di Asia D’Amato, argento al volteggio nel 2021.

15.35 Le cinesi si erano presentate con il primo e il secondo punteggio di qualifica, sembrano imbattibili. Come sempre, però, la trave regala sorprese: Zhang e Qiu hanno sbagliato molto e addio sogni di gloria. Zhang argento e Qiu settima, dietro a Blakely.,

15.34 Manila Esposito ha pagato un mancato collegamento e una piccola sbavatura esecutiva: oggi non era impossibile fare 14.300 e meritarsi il gradino più alto del podio. Il riscontro è comunque positivo per la fuoriclasse campana, alla sua prima finale iridata di specialità dopo un bronzo olimpico e tre medaglie europee.

15.33 Medaglia di bronzo per la brasiliana Flavia Sarava con 14.300. Manila Esposito ha chiuso al quinto posto con 14.066, dietro alla francese Elena Colas (14.100).

15.32 La cinese Zhang ha avuto tre decimi in meno di D Score rispetto al turno preliminare (6.5 contro 6.8), dove si era spinta fino a 15.100. L’errore commesso su un elemento artistico, davvero imperdonabile a questi livello, le è costato la medaglia d’oro. Bis incredibile di Nemour.

15.31 Kaylia Nemour ha vinto la medaglia d’oro alla trave! L’algerina ha ottenuto 14.566, lo stesso riscontro della cinese Qingying Zhang. A parità di punteggio si osserva l’esecuzione: 8.266 per l’africana, 8.066 per l’asiatica. Kaylia Nemour è la nuova Campionessa del Mondo alla trave, dopo il trionfo di ieri alle parallele.

15.30 Zhang ottiene 14.566. Argento! Kaylia Nemour ha vinto!

15.29 Manila Esposito chiuderà in quinta posizione: un buon risultato, oggi le medaglie erano oggettivamente imprendibili per l’azzurra, soltanto la cinese Qiu ha sbagliato.

15.28 Aspettiamo il punteggio di Zhang, ci si gioca l’oro…

15.27 Qingqying Zhang ha eseguito un esercizio da medaglia: infarcito di difficoltà superlative e ben eseguito. Basterà per l’oro? Il 14.566 di Nemour non è facilmente battibile per Zhang, vista la sbavatura commessa.

15.26 Qingying Zhang apre con una splendida serie acrobatica, magistrale rondata con salto teso. Inatteso lo sbilanciamento su un salto artistico a metà esercizio, poi ben ripreso con flick e arrivo su addome sull’asse corto del legno. Tre salti ginnici davvero notevole e uscita in doppio carpio con passetto indietro.

15.25 Saraiva viene valutata in 14.300, è seconda dietro a Nemour. Manila Esposito scivola in quarta posizione, addio medaglie per l’azzurra.

15.25 La brasiliana non è mai salita sul podio iridato alla trave: è da anni un volto simbolo della specialità, ma non ha mai trovato soddisfazione.

15.24 Flavia Saraiva ha confezionato un esercizio da medaglia. Non appare sufficiente per insidiare il 14.566 di Nemour, ma superare il 14.100 di Colas e il 14.066 di Esposito è ampiamente possibile per la brasiliana.

15.23 Buon enjambé con mezzo giro, splendida la serie con flick-salto-salto. Brava sull’enjambé cambio ad anello e sulla ribaltata senza, tutti ben collegati prima del costale, su cui si è sbilanciata. Uscita in doppio carpio, un po’ basso di linea, ma piantata. Ottimo esercizio di Flavia Saraiva.

15.22 DIETRO! Qiu non va oltre a 13.633. La cinese non andrà a medaglia! Manila Esposito resta in terza posizione, tocca alla brasiliana Saraiva.

15.21 Il riscontro per Qiu si fa attendere, intanto Flavia Saraiva è già davanti all’attrezzo.

15.20 Aspettiamo il punteggio di Qiu. Verrà punita, ma un D Score superiore al 7 e potrebbe salvarsi grazie alla nota di partenza. Superiore Nemour appare difficile, stare davanti a Manila non è purtroppo impossibile.

15.19 Qiu ha sporcato qua e là dopo l’errore da matita blu, schiacciata anche nel doppio carpio in uscita. La pressione ha fatto un brutto scherzo alla super favorita…

15.18 QIU HA SBAGLIATO! Errore sull’enjambé con mezzo giro! Ha rischiato la caduta, grosso sbilanciamento. Attenzione…

15.17 Manila Esposito scivola in terza posizione, ora la medaglia appare davvero improbabile. Tocca al fenomeno Qiu.

15.17 Elena Colas viene premiata con 14.100 (5.9 la nota di partenza). Ci era parsa leggermente inferiore rispetto a Manila, invece la scavalca.

15.16 Elena Colas ha sbagliato i giri in accosciata e ha tentennato qua e là. Sulla carta finirà dietro a Manila Esposito.

15.15 Manila Esposito è provvisoriamente seconda con 14.066 e ora deve aspettare le avversarie. Quattro rivali all’orizzonte, tutte molto quotate (tra cui le due grandi favorite della vigilia).

15.14 Intanto il tabellone recita 12.666 per Okamura, caduta a metà esercizio e fortemente sbilanciatisi all’inizio della prova. Quarto posto provvisorio per la giapponese.

15.13 Ricordiamo i riscontri conseguiti in qualifica dalle ginnaste attese sulla trave nei prossimi minuti: Zhang 15.100, Qiu 14.966, Saraiva 14.400, Colas 14.133.

15.12 Aspettiamo il punteggio di Okamura, poi ci saranno i minuti di riscaldamento per le ultime quattro finaliste.

15.11 Non nascondiamoci. Per salire sul podio, Manila Esposito dovrà sperare in errori altrui: le cinesi Qiyuan Qiu e Qingying Zhang hanno il 15 nelle gambe, dunque servirebbe almeno una caduta. Anche la francese Elena Colas e la brasiliana Flavia Saraiva possono fare più di 14.066.

15.10 A metà gara, l’algerina Kaylia Nemour svetta con 14.566, Manila Esposito è seconda con 14.066, poi la statunitense Skye Blakely con 13.633.

15.09 Grosso sbilanciamento della giapponese Mana Okamura in apertura dell’esercizio, poi cade malamente su un elemento acrobatico. Fuori dai giochi.

15.08 Manila Esposito ottiene 14.066 (5.8 la nota di partenza, 8.266 di esecuzione). L’azzurra si inserisce in seconda posizione, è un punteggio attaccabile… Bisogna incrociare le dita.

15.07 Aspettiamo il punteggio di Manila Esposito. Appare difficile andare oltre il 14.566 di Nemour, bisognerà inserirsi alle spalle dell’algerina e poi aspettare…

15.06 BRAVISSIMA MANILA ESPOSITO. Un esercizio davvero molto ben eseguito, salvo una sbavatura di non grande entità. Ha però lasciato qualcosa nel piatto sul fronte delle difficoltà, il mancato collegamento dopo la ribaltata senza potrebbe farsi sentire.

15.05 Rondata, salto, flick. Bella serie acrobatica dietro, poi un ottimo flick-flick ben eseguito. Ribaltata senza, ma purtroppo non porta il collegamento seguente. Un tentennamento sulla ruota senza, brava sui tre giri in accosciata. Espressiva la parte artistica, che è proprio nelle sue corde e la contraddistingue. Uscita ottima in doppio carpio.

15.05 Solo 13.633 di Blakely, non può ambire alla medaglia. ORA TUTTI CON MANILA ESPOSITO!

15.04 Manila Esposito aspetta davanti alla trave, ma potrà salirci solo dopo l’esposizione del punteggio di Blakely.

15.03 Aspettiamo il punteggio di Blakely, poi toccherà a Manila Esposito!

15.02 Un esercizio di sostanza in ottica concorso generale o gara a squadre, ma non può essere sufficiente per puntare al vertice in una finale di specialità. Attendiamo il punteggio di Skye Blakely, ieri bronzo al volteggio e alle parallele.

15.01 Ottimi i tre giri in accosciata per Skye Blakely dopo un avvio un po’ sporcato, ma poi un grosso sbilanciamento sul raccolto avvitato e un passato sul salto avanti raccolto. Il salto avanti carpiato comporta un grosso sbilanciamento. La Campionessa del Mondon all-around ha commesso delle imprecisioni di rilievo, poi un’incertezza sulla ribaltata senza e uscita in doppio raccolto. La statunitense verrà punita.

15.00 RISCONTRO SUPERLATIVO. 14.566 (6.3 il D Score). Punteggio da medaglia per Nemour, ampiamente oltre il 14.133 della qualifica (aveva sbagliato) e 66 millesimi meglio della finale all-around. Ora Skye Blakely.

14.59 L’attesa si prolunga, mentre Skye Blakely aspetta davanti all’attrezzo.

14.58 Aspettiamo il punteggio di Nemour, è sui livelli del 14.500 di due giorni fa, se non oltre. Controbattere a questa prova sarà difficile, solo le cinesi sono accreditate per spingersi a tanto.

14.58 Esercizio oggettivamente da medaglia per Kaylia Nemour. Splendida.

14.57 Rondata-salto-salto impeccabile in apertura per Nemour. Salto-salto teso in seconda serie acrobatica dietro. Nemour viaggia su livelli stellari, un paio di tentennamenti sugli enjambé, bene la ruota senza e i due giri in accosciata. L’algerina esce con un superbo doppio carpio.

14.56 INIZIA LA FINALE ALLA TRAVE. Tocca a Kaylia Nemour.

14.55 Dopo le prime cinque atlete, sarà importante essere in buona posizione in attesa dello show delle due cinesi e della quotata prova di Saraiva. Il podio si deciderà in quel frangente.

14.54 In corso i minuti di riscaldamento agli attrezzi, proprio ora è stata Manila a toccare il legno.

14.53 Manila Esposito si esibirà per terza, dopo la fresca Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche e la Campionessa del Mondo all-around. Il rendimento di Nemour nella finale sul giro completo (14.500) fa paura, mentre Blakely è più ordinaria nella propria evoluzione.

14.52 L’ordine di rotazione alla trave: l’algerina Kaylia Nemour, la statunitense Skye Blakely, la nostra Manila Esposito, la giapponese Mana Okamura, la francese Elena Colas, la cinese Qiyuan Qiu, la brasiliana Flavia Saraiva, la cinese Qingying Zhang.

14.51 Stanno presentando le finaliste alla trave, poi ci saranno i consueti minuti di riscaldamento all’attrezzo.

14.50 In pole position per le medaglie ci saranno la brasiliana Flavia Saraiva, la giapponese Mana Okamura, la statunitense Skye Blakely (Campionessa del Mondo all-around), la francese Elena Colas e l’algerina Kaylia Nemour (ieri trionfatrice alle parallele).

14.49 Le cinesi Qingying Zhang e Qiyuan Qiu sembrano avere una marcia in più alla trave, sono ragazze con in dote esercizi da 15 punti e partono ampiamente favorite. Attenzione, però, alle cadute, sempre dietro l’angolo.

14.48 Manila Esposito ha conquistato la medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, trionfò sull’attrezzo agli Europei 2025 e due mesi fa si mise al collo l’argento continentale. Questa è la sua prima finale mondiale e vuole graffiare.

14.47 Manila Esposito aveva stampato un brillante 14.200 in qualifica (quinto punteggio di accredito), mentre nella finale a squadre è caduta in uscita al termine di un grande esercizio. Se oggi riuscirà a essere perfetta…

14.46 ORA LA FINALE ALLA TRAVE. A breve entreranno le otto finaliste per una delle gare più attese del pomeriggio.

14.44 Finale caratterizzata dagli errori di Chepurnyi, Dukhno, Hepwroth e Yulo. La premiazione avverrà dopo la finale alla trave.

14.43 L’armeno Artur Davtyan è il nuovo Campione del Mondo al volteggio con la superlativa media di 14.850. Dopo il bronzo di ieri agli anelli, Davtyan fa nuovamente festa e regala all’Armenia il secondo oro di questa rassegna iridata dopo il sigillo di Manukyan al cavallo. Argento per il britannico Jake Jarman (14.650, dopo quello al corpo libero), sorprendente bronzo per il norvegese Sebastian Sponevik (14.366).

14.42 Si è conclusa la finale al volteggio, Kawakami non poteva più avere ambizioni di podio e si è inginocchiato sul secondo salto.

14.41 Il giapponese Shohei Kawakami è caduto sul primo salto! Fuori dai giochi.

14.40 Quarto posto per Chepurnyi con la media di 14.350, a 16 millesimi dalla terza posizione di Sponevik.

14.40 Era stato annunciato un orario di inizio che non potrà essere rispettato: si andrà oltre le 14.42 annunciate in fase di comunicazione degli ordini di partenza delle finali.

14.39 Al termine della finale al volteggio andrà in scena la finale alla trave: L’ITALIA SI STRINGE ATTORNO A MANILA ESPOSITO. Si può sognare in grande sull’attrezzo più imprevedibile.

14.38 Kasamatsu con due avvitamenti, ma passetto laterale.

14.37 L’ucraino ottiene 14.300 sul primo salto, potrebbe attaccare il 14.366 di Sponevik.

14.36 Dragulescu sporcato nella parte conclusiva e passo ampio all’arrivo.

14.35 Complessivo 13.833 per Yulo, ultima posizione. Ora l’ucraino Nazar Chepurnyi proverà a inseguire una medaglia.

14.33 Yulo si ferma a 13.333, si ferma nelle retrovie.

14.32 Brutto errore per Yulo: salta tanto in alto, ma apre troppo presto, arriva vicino alla tavola, mette le mani a terra ed esce dalle linee. Caduta, fuori dalla lotta per le medaglie.

14.30 Uno straripante 14.900 sul secondo salto, media di 14.850! Artur Davtyan vola al comando! Appare insuperabile, ma aspettiamo. Tocchiamo a Yulo.

14.30 Due avvitamenti e mezzo dalla ribaltata, inchiodati! Che salto! Davtyan vola, oggettivamente meriterebbe il titolo.

14.29 Straripante 14.800 per Davtyan, ha preso il decimo di bonus per avere stoppato l’elemento! Punta a battere Jarman.

14.27 Stoppato! Un Dragulescu sconfinato per Davtyan.

14.26 Si riprenderà con l’armeno Artur Davtyan, il filippino Carlos Yulo, l’ucraino Nazar Chepurnyi, il giapponese Shohei Kawakami.

14.25 Ora i minuti di riscaldamento per gli ultimi quattro finalisti.

14.24 Fantastico 14.400 sul secondo salto e brillantissima media di 14.650 per Jake Jarman, che si porta al comando.

14.23 Dragulescu magistrale di Jarman. Due salti splendi, da medaglia d’oro.

14.22 Splendido 14.900 sul primo salto! Jarman vola!

14.21 Splendidi tre avvitamenti di Jarman, tenuti benissimo!

14.20 Hepworth finisce in terza posizione provvisoria con 14.066. Sponevik è incredibilmente in testa. Ora tocca al britannico Jake Jarman.

14.18 Notevole passone in avanti sul secondo salto. Il britannico non può puntare alle posizioni nobili.

14.16 Attenzione! Non è stata riconosciuta la carpiatura a Hepworth, ha perso 4 decimi nel D Score e si ferma a 14.2.

14.15 Splendido Dragulescu carpiato per il britannico Hepworth, ma grosso passo indietro in arrivo.

14.14 Dukhno finisce dietro a Sponevik! Incredibile! 14.350 per il russo, il norvegese sogna in grande.

14.13 Dukhno apre con un brillante 14.400.

14.12 Kasamatsu con due avvitamenti per Dukhno, con leggero passo laterale con la gamba sinistra.

14.12 Sponevik ottiene 14.400 sul secondo salto e chiude con la media di 14.366. Si è migliorato sensibilmente rispetto al turno preliminare, è un importante riferimento per la concorrenza. Ora il russo Dukhno.

14.10 Un eccellente doppio avvitamento sulla ribaltata per Sponevik, promosso da questa finale! Attenzione, non è da sottovalutare.

14.08 Buon primo salto di Sponevik (14.333), che ora si prepara per la seconda prova alla tavola.

14.06 Inizia la finale al volteggio. Si parte con il norvegese Sponevik, sulla carta non ha ambizioni di medaglie. Momento storico per la Norvegia, non abituata a questi livelli.

14.04 Oggi si decide anche il medagliere. Al momento gli USA, il Giappone e la Cina sono a quota 2 ori: chi riuscirà a fare festa a Rotterdam?

14.02 Davtyan ha conquistato il bronzo agli anelli ieri pomeriggio, Jarman è stato detronizzato al corpo libero (argento), Dukhno ha commesso qualche errore di troppo nella prima giornata di finali di specialità, Yulo è un eccellente specialista, Sponevik e Kawakami sono gli intrusi di questa finale, attenzione alle evoluzioni di Hepworth e Chepurnyi.

14.00 Inizia la presentazione dei finalisti al volteggio, poi i minuti di riscaldamento all’attrezzo.

13.57 L’ordine di rotazione al volteggio: il norvegese Sebastian Sponevik, il russo Arsenii Dukhno, i britannici Harry Hepworth e Jake Jarman, l’armeno Arthur Davtyan, il filippino Carlos Yulo, l’ucraino Nazar Chepurnyi, il giapponese Shohei Kawakami.

13.55 La giornata incomincerà con la finale al volteggio maschile. Si preannuncia un duello pirotecnico tra il britannico Jake Jarman e l’armeno Artur Davtyan (14.633 per entrambi in qualifica), ma l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.450) e il russo Arsenii Dukhno (14.350) possono inserirsi.

13.53 Yumin Abbadini è stato abile in qualifica (ottavo con 14.166), ma per puntare a qualsiasi di lusso bisognerà sperare in qualche errore degli avversari. I giapponesi Shohei Kawakami e Shinnosuke Oka, il taiwanese Chia-Hung Tang e l’australiano Jesse Moore sembrano essere molto più accreditati.

13.51 Dopo la medaglia d’argento conquistata ieri pomeriggio da Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie, l’Italia sogna una nuova magia con la propria capitana.

13.50 Manila Esposito aveva stampato un brillante 14.200 in qualifica (quinto punteggio di accredito), mentre nella finale a squadre è caduta in uscita al termine di un grande esercizio. Se oggi riuscirà a essere perfetta…

13.48 Manila Esposito ha conquistato la medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, trionfò sull’attrezzo agli Europei 2025 e due mesi fa si mise al collo l’argento continentale. Questa è la sua prima finale mondiale e vuole graffiare.

13.47 In pole position per le medaglie ci saranno la brasiliana Flavia Saraiva, la giapponese Mana Okamura, la statunitense Skye Blakely (Campionessa del Mondo all-around), la francese Elena Colas e l’algerina Kaylia Nemour (ieri trionfatrice alle parallele).

13.46 Le cinesi Qingying Zhang e Qiyuan Qiu sembrano avere una marcia in più alla trave, sono ragazze con in dote esercizi da 15 punti e partono ampiamente favorite. Attenzione, però, alle cadute, sempre dietro l’angolo.

13.45 In gara anche Yumin Abbadini, ottavo in qualifica alla sbarra e desideroso di stupire. Sarà l’ultima gara di giornata, alle ore 17.19.

13.44 L’Italia vuole sognare in grande con Manila Esposito, che se la giocherà a viso aperto alla trave. La finale con l’azzurra è in programma alle ore 14.42, subito dopo il volteggio maschile.

13.42 Alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) verranno messi in palio cinque titoli: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra. Oggi si conclude la rassegna iridata, che ci ha tenuto compagnia per ben nove giorni.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Le gare inizieranno alle ore 14.00.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) vanno in scena le ultime finali di specialità e si concluderà la rassegna iridata che ci ha tenuto compagnia per nove giorni. I migliori otto interpreti delle qualificazioni si daranno battaglia sui singoli attrezzi, verranno messi in palio cinque titoli: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra.

L’Italia vuole sognare in grande con Manila Esposito, che ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia alla trave. Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento ai recenti Europei, la fuoriclasse campana ha nelle corde un esercizio di notevole spessore, caratterizzato dal perfetto connubio tra la parte artistica e le difficoltà tecniche. L’azzurra punterà in maniera convinta al podio, forte del quinto accredito (14.200 in qualifica), in una gara dove errori e ribaltoni sono sempre dietro l’angolo.

Le cinesi Qingying Zhang e Qiyuan Qiu sembrano avere una marcia in più: se non sbaglieranno si giocheranno la medaglia d’oro. Alle spalle sarà bagarre tra la nostra portacolori, la tonica brasiliana Flavia Saraiva, la giapponese Mana Okamura, la statunitense Skye Blakely, la francese Elena Colas e l’algerina Kaylia Nemour. Yumin Abbadini ha strappato l’ammissione alla finale alla sbarra con l’ottavo punteggio e proverà a ben figurare in un contesto altamente competitivo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.