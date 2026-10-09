Non ha bisogno di presentazioni, ma ha ancora tantissimo da insegnare. Questa settimana a Monitor abbiamo avuto il privilegio di ospitare una vera leggenda del motorsport: Gian Carlo Minardi.

Dalla laurea honoris causa al Palais des Nations di Ginevra, ai ricordi nei box di Faenza, passando per il trionfo da record dell’Historic Minardi Day. Ci siamo seduti con lui per parlare di Formula 1, di talento puro, di quella gavetta che non passa mai di moda e del profumo della Romagna che sa di benzina e passione. Un viaggio emozionante tra passato, presente e futuro che vi lascerà incollati allo schermo. Non perdetelo!»

Una puntata imperdibile di Monitor! Ospite d’eccezione negli nostri studi è Gian Carlo Minardi, fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1, mente visionaria e punto di riferimento globale del motorsport.

In questa lunga e intensa chiacchierata, ripercorriamo la sua straordinaria carriera: dai 21 anni nel Circus iridato come talent scout e pigmalione di campioni leggendari, fino al recente e prestigioso conferimento della Laurea Honoris Causa al Palais des Nations di Ginevra. Parleremo inoltre del successo straordinario della decima edizione dell’Historic Minardi Day all’Autodromo di Imola e della Formula 1 di oggi vista con gli occhi di chi la “gavetta” l’ha inventata.

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