🚴 Paul Seixas conquista Il Lombardia con un’impresa da campione: attacco sul Civiglio, avversari staccati e arrivo a braccia alzate a Como. Bike Today analizza il trionfo del francese e il terzo posto di Giulio Ciccone!

🔥 È la giornata della consacrazione per Seixas, che diventa il più giovane vincitore del Giro di Lombardia e di una classica Monumento nel dopoguerra. Una scalata del Civiglio a tempo di record decide la corsa e chiude una stagione di altissimo livello.

💥 Remco Evenepoel e Isaac Del Toro non riescono a contenerlo. Enric Mas e Giulio Ciccone sono gli ultimi ad arrendersi alla superiorità del giovane francese, protagonista di una vittoria che accende il dibattito sul futuro del ciclismo.

🇮🇹 Ciccone regala all’Italia il terzo posto: un altro risultato importante in una stagione ricca di piazzamenti di prestigio, alla quale è mancato l’acuto della vittoria.

🎙️ Nella puntata odierna di Bike Today, Gian Luca Giardini ed Enrico Spada ripercorrono i momenti decisivi de Il Lombardia: la prova di Seixas, la risposta dei favoriti e il bilancio di Ciccone.

🎤 Conduce: Enrico Spada

🎙️ Con Gian Luca Giardini

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