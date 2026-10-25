Fred Vasseur :”Charles ha commesso un piccolo errore nelle ultime curve, dobbiamo pensare a noi stessi”

Una prestazione deludente per la Ferrari in occasione delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, appuntamento numero diciotto del Mondiale 2026 di Formula 1 in programma questo fine settimana presso il circuito del COTA, ad Austin. La Rossa si è infatti dovuta accontentare della quarta e della quinta piazza, occupata rispettivamente da Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo aver dettato legge nelle libere.

Intercettato in zona mista, il Team Manager della scuderia di Maranello Fred Vasseur ha commentato quanto visto in pista ai microfoni di Sky Sport Italia, analizzando nel dettaglio la performance dei due piloti: “Sapevamo che saremmo stati tutti molto vicini, nelle prove libere siamo stati avanti ma per un paio di centesimi – ha detto Vasseur – Credo che nell’ultimo giro Charles sia andato bene fino alle ultime curve, era molto più veloce rispetto a quello precedente ma poi ha commesso un piccolo errore. E’ andata come è andata, siamo ad un decimo dalla prima fila, ma vedremo domani. Avremo un degrado enorme, ci saranno delle possibilità anche se faticheremo un po’ per la mancanza di velocità di punta”.

Vasseur ha continuato: “Gli altri sempre più avanti di noi in qualifica? Ci dobbiamo concentrare su noi stessi, abbiamo lasciato sul tavolo la prestazione nelle ultime due curve rispetto a quello che avevamo fatto prima, dobbiamo correggerlo. Possiamo fare molto meglio, il risultato però è questo“.

Il Team Manager ha infine concluso: “Negli ultimi 10 anni ad Austin la curva 1 è stata difficile, speriamo di scattare subito bene in partenza per vedere dove saremo in curva 2. Il nostro passo è stato buono, così come il degrado. Il potenziale c’era questo weekend credo ci sia stato un passo avanti. Si doveva fare di più”.