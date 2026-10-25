Max Verstappen: “Il mio Q3 non è stato buono, la macchina scivolava. Contento della prima fila”

Max Verstappen ha strappato la seconda posizione in occasione del GP degli Stati Uniti, atto numero diciotto del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana presso il celeberrimo circuito COTA di Austin. Buona prestazione per l’olandese, anche se meno performativo nel Q3.

Nello specifico il pilota in forza alla Red Bull ha ricavato un ritardo di 0.179 rispetto a Kimi Antonelli, poleman di giornata con il tempo di 0.179. Al terzo posto si è invece accomodato Isack Hadjar, attardato di 0.215. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto:

“Il mio Q3 non è stato buono, al contrario del Q1 e del Q2 – ha detto Verstappen – Poi per qualche motivo non ho più avuto un buon bilanciamento. Non ho commesso errori, però non avevo un buon grip. La macchina ha cominciato a scivolare tanto nell’ultimo giro e con il vento alle spalle proprio non andava, continuavo ad andare contro i dossi, l’ il mio giro è finito. Non era il Q3 che volevo, ma sono contento del secondo posto”.

Ricordiamo che la gara si svolgerà domani, domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 21:00 italiane. Si tratterà del primo match point per Antonelli che, per mettere le mani sul Mondiale, dovrà vincere la gara sperando in un risultato negativo (dal nono posto in poi) da parte del primo inseguitore, ovvero il compagno di squadra George Russell.