Simone Barlaam, quattro volte campione paralimpico e protagonista assoluto del nuoto mondiale, si racconta a FOCUS.

Dai primi anni in piscina a 7 anni, quando il nuoto rappresentava soprattutto lo sport che il suo corpo poteva praticare, fino ai 4 ori paralimpici, ai 23 titoli mondiali, ai record del mondo e al poker d’oro conquistato ai Mondiali di Singapore 2025. Nel 2026 è arrivato un altro capitolo straordinario: quattro ori e tre argenti agli Europei di Kocaeli, oltre al nuovo record mondiale nei 50 metri farfalla. 🏆🌍

Ma dietro i tempi, le medaglie e i record c’è un Simone Barlaam meno conosciuto.

In questa intervista parliamo di operazioni, paura, crescita, Australia, pressione, sconfitte, preparazione mentale e rapporto con la psicologa, fino alla nuova sfida verso Los Angeles 2028.

Perché FOCUS nasce proprio per questo: far parlare gli atleti, andare oltre il risultato e scoprire i lati più nascosti e profondamente umani delle persone che vediamo soltanto sul podio. ❤️

Una conversazione sulla voglia di vincere, ma anche sulla capacità di accettare di perdere, sul peso delle aspettative e su cosa succede quando hai già conquistato quasi tutto.

🎙️ Un viaggio dentro la carriera e dentro la testa di uno dei più grandi nuotatori paralimpici italiani di sempre.

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conduce Alice Liverani