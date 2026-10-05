Mirko Nozzolillo è il protagonista di questo nuovo FOCUS!

Allenatore di Benedetta Pilato e da anni protagonista del nuoto italiano, Nozzolillo ha costruito una filosofia molto personale: velocità, lavoro a secco, agonismo e soprattutto equilibrio.

Nel 2026 il suo lavoro con Benedetta Pilato ha portato due medaglie agli Europei di Parigi e l’oro nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Ma questa intervista non parla soltanto di Pilato: parla del tecnico Nozzolillo, del suo metodo, del rapporto con gli atleti e della capacità di gestire personalità forti senza spegnerne il talento.

Dalla lunga collaborazione con Silvia Di Pietro alla nuova sfida con Benedetta, passando per il suo modo di interpretare l’allenamento e la gara, Mirko racconta cosa significa davvero allenare una persona prima ancora che un atleta.

🏊‍♀️🔥 Come si gestisce una campionessa con una personalità così forte?

🧠 Quanto conta la testa rispetto al lavoro fisico?

💪 E quanto può ancora crescere Benedetta Pilato in vista di Los Angeles 2028?

Ma, come sempre in FOCUS, andiamo oltre il risultato: scopriamo l’uomo e l’allenatore, le sue idee, le sue convinzioni e i lati meno conosciuti di una figura che da anni vive il nuoto italiano a bordo vasca.

Perché FOCUS nasce proprio per questo: far parlare gli atleti e i protagonisti dello sport, andando oltre il cronometro per scoprire storie, pensieri e lati più nascosti e profondamente umani.

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conduce Alice Liverani