🏸 Fabio Caponio ha scritto una pagina storica del badminton italiano conquistando a Taranto 2026 il primo oro di sempre dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo. Un successo arrivato nella sua Puglia, dopo il titolo italiano e la vittoria dell’Algeria International nel 2025 e dopo una stagione 2026 vissuta tra Europei e Mondiali. Dal badminton scoperto a 7 anni al sogno Los Angeles 2028, in FOCUS Caponio racconta il percorso, i sacrifici, la pressione della competizione e il momento in cui una lunga carriera si trasforma in una vittoria che entra nella storia. Un’intervista per conoscere anche i lati più nascosti e umani dell’atleta. 🥇🇮🇹

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conduce Alice Liverani