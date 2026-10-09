Un oro mondiale, un argento olimpico e una carriera ai vertici del nuoto internazionale.

Alessia Filippi è stata protagonista di alcune delle pagine più importanti del nuoto italiano: dall’argento negli 800 stile libero a Pechino 2008 all’oro nei 1500 ai Mondiali di Roma 2009, davanti al pubblico di casa.

Ma oggi Alessia vive il nuoto da un’altra prospettiva: è mamma e istruttrice, e trasmette ai più giovani ciò che ha imparato durante la sua carriera.

In FOCUS ripercorriamo le sue gare, la fatica del mezzofondo, il rapporto con Federica Pellegrini, la vittoria di Roma e le ragioni di un ritiro arrivato a soli 25 anni.

🏊‍♀️ Una conversazione per scoprire non solo la campionessa, ma anche la donna e l’insegnante che è diventata dopo il nuoto agonistico.

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conduce Alice Liverani

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