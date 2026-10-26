Flavio Cobolli: “Ho ritrovato il mio livello, sono convinto di andare alle Finals”

Flavio Cobolli è pronto per scendere in campo alla ricerca del pass per le ATP Finals di novembre. Dopo la settimana positiva di Lione, terminata in semifinale contro Lorenzo Musetti, l’italiano vuole vivere un altro torneo da protagonista a Vienna, dove domani inaugurerà il suo percorso nell’ATP 500 contro Grigor Dimitrov. Il romano vuole chiudere i conti nella capitale austriaca, sperando di strappare la qualificazione per Torino.

L’italiano, sesto nella Race, è ormai ad un passo dal realizzare uno degli obiettivi della stagione. Il suo vantaggio sull’ottava posizione occupata ora da Frances Tiafoe è tranquillizzante ma i tanti giocatori ancora in lizza per gli altri quattro posti sono separati da pochi punti. Cobolli deve concentrarsi solo su se stesso, in una fase della stagione in cui sembra aver ritrovato il suo miglior tennis.

Il classe 2002, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la situazione della Race per le Finals: “Arrivati a questo punto è normale che ognuno dei ragazzi vicino alla qualificazione alle Finals si giochi le proprie carte. Tutti hanno la possibilità di arrivarci. Io sono contento della posizione in cui mi trovo e di quello che sto facendo”.

Cobolli si è poi soffermato su se stesso, esprimendo la sua convinzione nel raggiungere Torino: “Dopo un po’ di tempo ho ritrovato il mio livello. A Lione ho giocato una grande settimana. Sono sicuro che anche qui a Vienna sarà una bella settimana, subito ci saranno dei turni difficili. Bisogna essere pronti e un po’ spavaldi nel conquistare quello che uno sogna. Io sono convinto che raggiungerò il mio obiettivo. Stiamo lavorando bene, saranno delle settimane divertenti”.