Carlos Alcaraz esalta Zverev: “Merita ampiamente il primo posto, il tennis non si riduce solo a giocare bene”

A Vienna domani tornerà in campo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce dal negativo torneo di Shangai, inaugurerà il suo percorso nel 500 austriaco affrontando il russo Karen Khachanov, sempre battuto in tutti i precedenti. Il numero tre del mondo ritornerà a Vienna dopo cinque anni, l’ultima volta si arrese in semifinale ad Alexander Zverev. Ed è proprio parlando del tedesco che Alcaraz ha inaugurato la sua conferenza stampa.

Il murciano ha innanzitutto voluto complimentarsi con il nuovo futuro numero uno al mondo, sottolineandone i pregi per i risultati ottenuti: “Se lo merita assolutamente. Il tennis non si riduce solo a scendere in campo e giocare bene. Non basta essere il migliore in una singola partita: ciò che conta davvero è la costanza che si mantiene durante tutta la stagione. Alcuni giocatori si distinguono per il loro stile o per il loro livello di gioco, altri eccellono grazie alle loro doti fisiche. Nel caso di Sascha, credo che abbia entrambe le cose”.

L’esaltazione delle qualità tecniche del tedesco: “Possiede un livello tennistico e doti fisiche straordinarie che gli permettono di competere tutto l’anno, raggiungere la finale settimana dopo settimana, evitare infortuni gravi e mantenere la costanza senza mostrare segni di affaticamento. Per questo credo che meriti ampiamente il primo posto e che abbia disputato una stagione straordinaria. Sono molto contento per lui perché so quanto duramente ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. È un premio meritatissimo”.

Alcaraz si è poi soffermato sull’importanza di affrontare Sinner e Djokovic: “Affrontare quei giocatori richiede qualcosa di diverso. Quando giochi contro di loro, capisci su cosa devi lavorare nell’allenamento successivo. Sono partite che ti spingono al limite e ti permettono di individuare le aree in cui devi migliorare. Mi manca giocare contro di loro e anche guardare quelle partite dalla panchina. Penso che giocare di nuovo contro di loro sarà molto importante per me. Non vedo l’ora di continuare a competere, anche se, ovviamente, mi manca misurarmi con quei giocatori”.

Il ricordo dell’ultima volta a Vienna e la velocità della sua vita da tennista: “Ora che ci penso, cinque anni possono sembrare pochi, ma allo stesso tempo è stato un lunghissimo percorso per me. Dalla prima volta che ho giocato qui fino ad oggi, ho raggiunto grandi traguardi, di cui sono molto orgoglioso. Tuttavia, mi sento ancora lo stesso ragazzo, con la stessa ambizione e gli stessi sogni. E continuo a divertirmi ogni volta che scendo in campo. A volte è difficile fermarsi a pensare a tutto il percorso, ai tornei a cui ho partecipato e che ho vinto, perché è un susseguirsi ininterrotto di impegni. Continui a giocare, ad allenarti e a gareggiare, e non sempre ti rendi conto di tutto ciò che stai realizzando. Ora che ci penso, sembra incredibile, ma la verità è che di solito non mi fermo a riflettere”.

Il motivo della sua partecipazione al 500 nella capitale austriaca: “Quest’anno ho gareggiato meno del solito e ho bisogno di partecipare a tornei per tornare al mio livello migliore. Ho bisogno di competere, di avere costanza e di sentirmi di nuovo a mio agio in campo. Sono contenta del mio gioco e del livello che sto mostrando ora, ma sento di dover ancora ritrovare il mio ritmo agonistico. Venire qui, allenarmi con queste giocatrici e giocare contro di loro mi aiuterà a raggiungere questo obiettivo gradualmente. Non gareggiavo da qualche settimana e io e il mio team abbiamo pensato che Vienna fosse una buona opportunità. Il tabellone è molto impegnativo e ci sono grandi giocatrici, quindi penso che possa essere una settimana molto importante per continuare a migliorare”.

Concludendo, lo spagnolo ha parlato della pressione di sentirsi sempre il favorito: “La cosa più importante che posso fare come modello è dare il buon esempio con il mio comportamento, sia in campo che fuori. Non si tratta solo di vincere partite o sollevare trofei, ma anche di come si affrontano le sfide, di come si lotta e dell’amore che si dimostra per questo sport. Durante i cinque mesi in cui sono stato lontano dalle competizioni, il modo in cui ho affrontato il recupero, come ho lavorato per tornare il prima possibile e come ho gestito mentalmente l’infortunio sono stati altrettanto importanti. Non sento questa pressione. Cerco semplicemente di comportarmi come sono, sia dentro che fuori dal campo. Sono molto felice che i bambini e molte altre persone mi vedano come un buon esempio. Per questo continuerò a fare le cose allo stesso modo, perché è quello che sono”.