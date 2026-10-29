Ferrero non sarà l’allenatore di Sinner: “Il 9 novembre saprete”

Juan Carlos Ferrero nel corso di un’intervista ad Eurosport Spagna ha confermato che non sarà il prossimo allenatore di Jannik Sinner, ribadendo però il suo ritorno sul massimo circuito come tecnico di un tennista la cui identità verrà rivelata soltanto il 9 novembre, ovvero il giorno dopo la finale del Masters 1000 di Parigi.

Ferrero, ex allenatore di Alcaraz, ha rivelato: “Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore. Il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro“.

Sebbene l’identità del giocatore non sia stata svelata, Ferrero ci tiene subito ad escludere il nome di Jannik Sinner: “Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano potrò dirlo. Ma al momento non è una possibilità“.

Un nome gettonato, invece, è quello dello spagnolo Rafael Jodar: “Sta disputando un anno davvero impressionante, con una grande ascesa. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti. Credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grand Slam“.