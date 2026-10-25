Fermin Aldeguer salta anche la Malesia. Iker Lecuona rimane il sostituto

Niente da fare per Fermin Aldeguer. Il pilota in forza al Team BK8 Gresini Racing MotoGP non sarà della partita neanche in occasione del prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ovvero il GP di Malesia, in programma la prossima settimana a Sepang. La notizia è stata confermata nella domenica tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, direttamente dal sito ufficiale della MotoGP.

Ricordiamo che il centauro iberico in quel di Mandalika ha riportato una frattura alla base del primo metacarpo della mano destra, motivo per cui si è sottoposto ad un intervento chirurgico terminato con un esito positivo. Nonostante ciò, causa probabilmente i tempi molto stretti, il classe 2005 ha preferito non rischiare.

Seppur non sia ancora ufficiale, è probabile che il pilota farà il suo ritorno in pista in Portogallo, nel mese di novembre, in quel di Portimao. Nel frattempo, in Malesia sarà sostituito ancora una volta da Iker Lecuona, già Vice Campione del Mondo in Superbike.

Ricordiamo che al momento Fermin Aldeguer occupa la decima posizione della classifica piloti con 125 punti ed un podio, precisamente un secondo posto, strappato in Catalogna.