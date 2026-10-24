MotoGP su TV8, GP Australia 2026: quando la gara in chiaro, orario e programma

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale domani, domenica 25 ottobre: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Australia 2026, diciottesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 13.45 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 10.45, e della Moto2, dalle ore 12.00. Di seguito il programma del GP dell’Austraia 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2026

Domenica 25 ottobre

0.40-0.50 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

2.00 (prima del cambio dell’ora) Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 10.45 differita TV8 HD, tv8.it

2.15 (dopo il cambio dell’ora) Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.00 differita TV8 HD, tv8.it

4.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 25 ottobre

10.45-11.50 Moto3, GP Australia: gara (21 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

12.00-13.05 Moto2, GP Australia: gara (23 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

13.45-14.50 MotoGP, GP Australia: gara (27 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it