FELICIONI E SCONTENTI torna dopo il GP del Bahrain 2026! Ma questa volta non è così semplice decidere chi debba sorridere e chi, invece, abbia motivo di essere deluso. Nella nuova puntata della rubrica di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i protagonisti di un Gran Premio ricco di colpi di scena, cercando di individuare i piloti e i team che lasciano il Bahrain felici e soddisfatti. Un Felicione, però, è assolutamente indiscutibile: MAX VERSTAPPEN!