F1 Singapore Sprint e qualifiche: analisi e commenti con Giorgio Piola e Biagio Maglienti
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F1 GP SINGAPORE 2026: SPRINT E QUALIFICHE SOTTO LA LENTE DI MOTOR NEWS!
La pista di Marina Bay ha emesso i primi verdetti! Dopo la Sprint e le qualifiche del GP di Singapore, analizziamo quanto emerso in pista e le prospettive per la gara di domani. Con Giorgio Piola e Biagio Maglienti approfondiamo prestazioni, scelte tecniche, strategie e protagonisti di questo intenso sabato di Formula 1.
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