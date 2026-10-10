F1 GP SINGAPORE 2026: SPRINT E QUALIFICHE SOTTO LA LENTE DI MOTOR NEWS!

La pista di Marina Bay ha emesso i primi verdetti! Dopo la Sprint e le qualifiche del GP di Singapore, analizziamo quanto emerso in pista e le prospettive per la gara di domani. Con Giorgio Piola e Biagio Maglienti approfondiamo prestazioni, scelte tecniche, strategie e protagonisti di questo intenso sabato di Formula 1.