F1, Sergio Perez firma un rinnovo pluriennale con Cadillac. Incerto, invece, il futuro di Valtteri Bottas

L’annuncio non poteva arrivare in una occasione migliore. Di chi e cosa stiamo parlando? Il protagonista della notizia è Sergio Perez che, come è stato rivelato pochi minuti fa, ha firmato un rinnovo pluriennale con il team Cadillac per rimanere, dunque, nel Mondiale di Formula Uno ancora per diverso tempo. A questo punto, quindi, la sua carriera in Formula Uno si allunga e parla di Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull e, per l’appunto, Cadillac.

Come detto, quindi, l’occasione è la migliore per “Checo” dato che arriva a poche ore dal via ufficiale del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quintultimo appuntamento del campionato 2026, ovvero la gara di casa del pilota nativo di Guadalajara. Il modo perfetto per iniziare il fine settimana sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez che, tuttavia, non dovrebbe regalare particolari gioie a Sergio Perez. Il team statunitense, infatti, sta procedendo in una complicatissima prima annata nella massima categoria del motorsport. La vettura, infatti, è assolutamente lontana da uno standard di competitività e combatte per evitare doppiaggi multipli in ogni gara. In poche parole si sta cercando di gettare qualche base in vista delle prossime stagione che, gioco forza, dovranno essere di ben altro tenore.

Come ha pubblicato il team Cadillac, il pilota messicano parla di orgoglio per questo rinnovo e di voglia di guardare insieme verso il futuro. Si parla, infatti, di un accordo che vedrà “Checo” ancora in pista con la scuderia statunitense (almeno) fino al 2029 per sfruttare la sua esperienza verso una monoposto meno imbarazzante. Il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, invece, è ancora incerto su quel che sarà il suo futuro. Anzi, da più parti si legge di un sedile tutt’altro che confermato. Scopriremo nelle prossime settimane quale sarà il destino del finlandese.

Le dichiarazioni di Sergio Perez: “Unirmi al Cadillac Formula 1 Team fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto davvero, e prolungare il mio impegno sembra una naturale prosecuzione di questo capitolo. Costruire una squadra di Formula 1 dalle fondamenta richiede tempo, lavoro instancabile e pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono incredibilmente gratificanti. C’è ancora molto lavoro davanti a noi e sono completamente dedicato per i prossimi tre anni”.

IL POST DELL’ANNUNCIO DEL TEAM CADILLAC