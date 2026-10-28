F1, GP Messico 2026: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen come Montezuma. Già 5 vittorie per lui!

L’autodromo intitolato alla memoria dei Fratelli Rodriguez è pronto a ospitare un Gran Premio valido per il Mondiale di F1 per la ventiseiesima volta. Si perdoni l’arzigogolo dialettico, ma vicissitudini di carattere politico hanno fatto sì che l’appuntamento cambiasse denominazione. Sino al 2019 era il “Gran Premio del Messico”, dal 2021 è diventato il “Gran Premio di Città del Messico”.

Un po’ come se Monza, all’improvviso, smettesse di essere il palcoscenico del GP d’Italia per diventare quello di un ipotetico GP di Milano. Cambia la forma, non la sostanza. Il Gran Premio messicano (così si taglia la testa al toro, visto che siamo in terra di corride) ha avuto tre “vite” distinte. La prima dal 1964 al 1970, la seconda dal 1986 al 1992, la terza cominciata nel 2015.

Il tracciato è stato soggetto ad ammodernamenti e modifiche in occasione di ognuna delle tre esistenze agonistiche. Tuttavia, il lay-out del tracciato non è mai cambiato radicalmente. Sono stati persi alcuni tratti caratteristici, come il banking della curva Peraltada, ma non potrà mai essere eliminata la particolarità di disputarsi in quota. Città del Messico è situata 2.300 metri sopra il livello del mare!

I NUMERI DEL GP MESSICANO

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5)

L’olandese ha trionfato nel 2017, 2018, 2021, 2022, 2023.

Pilota con più pole position: Jim CLARK (4)

Lo scozzese è stato il più rapido nel 1963, 1964, 1965, 1967.

Piloti in attività con almeno una vittoria in Messico.

5 – VERSTAPPEN Max (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

2 – HAMILTON Lewis (2016, 2019)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2024)

1 – NORRIS Lando (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position in Messico.

2 – LECLERC Charles (2019, 2023)

1 – HAMILTON Lewis (2016)

1 – BOTTAS Valtteri (2021)

1 – VERSTAPPEN Max (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2024)

1 – NORRIS Lando (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio in Messico.

6 (5-0-1) – VERSTAPPEN Max

6 (2-4-0) – HAMILTON Lewis

3 (0-1-2) – LECLERC Charles

3 (0-1-2) – BOTTAS Valtteri

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (0-0-2) – PEREZ Sergio

1 (1-0-0) – SAINZ Carlos Jr.

Team con più vittorie: RED BULL (5)

Il Drink Team si è sempre imposto con Max Verstappen (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

Team con più pole position: LOTUS (6)

La defunta squadra britannica è stata la più rapida in qualifica con Jim Clark (1963, 1964, 1965, 1967), Jo Siffert (1968) e Ayrton Senna (1986).

Team in griglia con vittorie in Messico.

5 – Red Bull

4 – McLaren

3 – Williams

3 – Mercedes

3 – Ferrari

Team in griglia con pole position in Messico.

5 – Ferrari

4 – McLaren

3 – Williams

3 – Mercedes

2 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Guardando all’intera storia dell’appuntamento messicano…

– In 12 occasioni (48,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 16 occasioni (64,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Riferendoci solo all’era turbo ibrida…

– In 5 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 7 occasioni (70,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– In realtà, il dato più interessante è un altro. Nell’era turbo-ibrida, quindi dal 2015 in poi, 8 volte su 10 (80,0%) il GP è stato vinto dal pilota in testa al termine del primo giro! Le sole eccezioni sono rappresentate da Charles Leclerc nel 2019 e Max Verstappen nel 2024.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PROST Alain

McLaren (1988); Ferrari (1990)