F1 oggi in tv, GP USA 2026: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 23 ottobre, prende il via la diciottesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin, negli USA, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 19.30 E DALLE 23.00

Il tracciato texano, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati, un aspetto che assume un’importanza ancora maggiore con l’attuale generazione di monoposto.

Alla vigilia del round statunitense, Kimi Antonelli ha il primo match-point per chiudere definitivamente il discorso per il titolo. Kimi è al comando con 340 punti con 102 lunghezze di margine sul compagno di squadra in Mercedes, George Russell. Per diventare campione del mondo negli States, Antonelli deve portare il suo margine a 125 punti. Per portare a una situazione del genere, il bolognese deve vincere negli USA e Russell deve arrivare 9° o peggio, senza dimenticare il ferrarista Lewis Hamilton che dovrebbe gare 5° o peggio. Da queste combinazioni si può comprendere come sia improbabile che il sipario possa calare in Texas.

La prima giornata della tappa di Austin, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 23 ottobre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 19:30 alle 20:30 e dalle 23:00 alle 24:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) per la programmazione completa e Sky Sport 4K (213) solo per la FP2; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 1 ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

Ore 23:00-24:00, Prove libere 2 ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) copertura completa, Sky Sport 4K (213) solo per la FP2; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 23 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.