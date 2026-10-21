La Formula 1 arriva ad Austin con una possibilità storica: Andrea Kimi Antonelli può conquistare il suo primo titolo mondiale già nel GP degli Stati Uniti! Il giovane talento bolognese della Mercedes ha costruito una stagione straordinaria, sfruttando al meglio le opportunità ricevute. Ma non tutti i talenti italiani hanno avuto la stessa occasione. Leonardo Fornaroli, campione del mondo di Formula 2, continuerà come pilota di riserva McLaren in F1 e nel 2027 correrà con la nuova Hypercar della squadra britannica nel WEC. Un programma prestigioso, ma che apre una domanda: un campione di F2 non meriterebbe anche un’opportunità da titolare in Formula 1?