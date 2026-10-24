F1 oggi in tv, GP USA 2026: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma, differita TV8

Sabato 24 ottobre andrà in scena la seconda giornata del diciottesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00

Un tracciato che richiederà non poco lavoro alle scuderie. La pista americana, infatti, è tra le più tecniche dell’intero calendario, avendo in sé anime diverse. Non semplice, quindi, trovare la corretta messa a punto, in considerazione anche delle condizioni particolari dell’asfalto.

Kimi Antonelli si presenta al via di questa tappa con la voglia di lasciare il segno. Il giovane pilota bolognese della Mercedes ha, in teoria, la possibilità di chiudere il campionato da campione, ma per portare a un risultato del genere tante combinazioni in suo favore devono verificarsi. Da parte sua, Antonelli darà il 100%. In questo contesto, la Ferrari cercherà di rovinare la festa a Kimi.

La seconda giornata del week end del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 24 ottobre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 19:30 alle 20:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 23:00 alle 24:00 nostrane.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 3 ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 23:00-24:00, Qualifiche ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) per copertura completa, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo le qualifiche; TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 25 ottobre

Ore 00:25-01:50, Qualifiche ad Austin (USA) – Differita tv in chiaro.