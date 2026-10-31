Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2026: orario qualifiche, differita TV8, streaming

Nella serata italiana di sabato 31 ottobre entrerà nel vivo il weekend di gara di Città del Messico con la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico 2026, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e secondo atto del tripleheader americano che si concluderà tra una settimana in Brasile.

Si preannuncia una bagarre rovente per la pole position, con almeno quattro o cinque candidati credibili che possono ambire come minimo alla prima fila della griglia tra cui i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc, la Red Bull di Max Verstappen, la McLaren di Lando Norris e le Mercedes di George Russell e del leader iridato Kimi Antonelli, ormai pronto a festeggiare domenica la certezza aritmetica del titolo.

Le qualifiche della F1 a Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali in chiaro ed in differita dalle ore 23.25. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP MESSICO F1 2026

Sabato 31 ottobre

Ore 18.30 Prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 22.00 Qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche alle ore 23.25.