F1, Charles Leclerc svetta in FP1 ad Austin con la Ferrari. Verstappen impressiona, Antonelli in top5

Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Charles Leclerc la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del triple-header americano. Il weekend del COTA si apre in maniera incoraggiante per la Ferrari, che introduce in Texas gli ultimi aggiornamenti dell’anno sulla SF-26.

Il monegasco della Rossa ha fermato il cronometro in 1’36″052 con gomme soft, effettuando poi nel finale anche un buon run sulla mescola media in ottica gara, anche se il giro più veloce della FP1 è stato realizzato da Max Verstappen in 1’35″8. Il riscontro dell’olandese è stato cancellato causa track limits (per una questione di millimetri), relegandolo in seconda piazza a 84 millesimi dalla vetta con una Red Bull che si conferma però estremamente competitiva anche ad Austin.

Terza posizione a 245 millesimi da Leclerc per la McLaren di Lando Norris, che precede le Mercedes di George Russell (quarto a 0.326) e del leader iridato Kimi Antonelli (quinto a 0.481), pronto a giocarsi domenica il primo match point mondiale della carriera. Non brilla Lewis Hamilton, sesto a mezzo secondo dal compagno di squadra con l’altra Ferrari, mentre completano la top10 Oscar Piastri su McLaren, Gabriel Bortoleto su Audi e le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson.

CLASSIFICA FP1 GP USA F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:36.052

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.084

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.245

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.326

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.481

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.503

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.734

8. Gabriel BORTOLETO (Audi) +0.943

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.011

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.257

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.613

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.636

13. Lance STROLL (Aston Martin) +1.731

14. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.738

15. Pierre GASLY (Alpine) +1.749

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.844

17. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.069

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.070

19. Carlos SAINZ (Williams) +2.794

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.001

21. Colton HERTA (Cadillac) +3.927

22. Alexander ALBON (Williams) –