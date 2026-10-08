FERRARI, COSA STA SUCCEDENDO? Dopo giorni complicati, il GP del Bahrain 2026 ha mostrato una reazione positiva della Scuderia, ma restano ancora diversi interrogativi. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano il Gran Premio del Bahrain e cercano di fare chiarezza su quanto accaduto in casa Ferrari nei giorni precedenti alla gara. Tra indiscrezioni sul futuro della squadra, le voci legate a Christian Horner e la posizione di Fred Vasseur, il clima attorno a Maranello non è stato certamente dei più tranquilli.