Volley femminile, Macerata e Cuneo festeggiano la prima vittoria in Serie A1. Gardini e Mcbride squillanti

Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, culmine di un weekend in super formato spezzatino, caratterizzato dalla Supercoppa Italiana vinta da Conegliano contro Scandicci e dall’anticipo di campionato in cui Milano è riuscita ad avere la meglio su Busto Arsizio in un sempre sentito derby lombardo.

Macerata si è imposta sul campo di Brescia per 3-1 (25-16; 25-19; 20-25; 25-23), trascinata dalle ottime Beatrice Gardini (18 punti), Clara Decortes (17) e Susan Schut (15). Tra le padrone di casa si sono distinte Andrea Mihaljevic (19 punti), Andjelka Novosel (16) e Rachele Nardelli (11). Prima vittoria stagionale per le marchigiane, che raccolgono tre punti e agganciano Cuneo al penultimo posto in classifica, superando proprio le lombarde di una lunghezza.

Prima gioia in questa annata agonistica anche per Cuneo, che di fronte al proprio pubblico ha saputo battere Firenze per 3-1 (25-23; 25-19; 16-25; 25-21) e ha così incamerato tre punti preziosi in ottica salvezza. Francesca Mcbride (20 punti), Elena Baka (17 punti) e Masa Pucelj (16 punti) sono state determinanti per le piemontesi, capace di regolare le toscane, al terzo ko consecutivo, guidate da Bianca Cugno (24 punti) e Paulina Damaske (14).