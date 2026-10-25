Tennis
Il tabellone di Flavio Cobolli a Vienna: ipotesi derby con Matteo Berrettini
Dopo la sconfitta patita in semifinale a Lione contro Lorenzo Musetti, dopo non aver sfruttato 4 match point, Flavio Cobolli cercherà di centrare l’aritmetica qualificazione alle ATP Finals con un torneo d’anticipo cercando di arrivare in fondo all’ATP 500 di Vienna, dove sarà il numero 4 del seeding.
L’azzurro sarà chiamato subito ad un esordio impegnativo, dato che affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, presente in tabellone grazie a una wild card, mentre in caso di successo agli ottavi Cobolli potrebbe dar vita ad un altro derby italiano, questa volta contro Matteo Berrettini, atteso al debutto dalla sfida contro l’argentino Tomas Martín Etcheverry.
Dall’altra parte della rete nei quarti di finale l’azzurro potrebbe ritrovare il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, mentre in semifinale per Cobolli potrebbe esserci ancora un rendez-vous con Lorenzo Musetti, il quale però dovrebbe prima affrontare il tedesco Alexander Zverev.
Nell’ultimo atto, infine, l’avversario per l’azzurro uscirà dalla parte bassa del tabellone, presidiata dal numero 2 del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha ricevuto una wild card. Sul percorso dell’iberico, però, potrebbe esserci prima un altro azzurro, il vincitore del derby del primo turno tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi.
TABELLONE ATP VIENNA 2026
(1) Alexander Zverev GER vs (WC) Martin Landaluce ESP
Tallon Griekspoor NED vs Brandon Nakashima USA
Arthur Fery GBR vs Qualifier
Lorenzo Musetti ITA vs (6) Frances Tiafoe USA
(4) Flavio Cobolli ITA vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Matteo Berrettini ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Luca Van Assche FRA vs Learner Tien USA
Qualifier vs (5) Alex de Minaur AUS
(8) Jakub Mensik CZE vs Qualifier
Qualifier vs Ignacio Buse PER
Cameron Norrie GBR vs Francisco Cerundolo ARG
Daniel Merida ESP vs (3) Daniil Medvedev RUS
(7) Tommy Paul USA vs Andrey Rublev RUS
Luciano Darderi ITA vs Matteo Arnaldi ITA
(WC) Jurij Rodionov AUT vs (SE) Nikoloz Basilashvili GEO
Karen Khachanov RUS vs (WC) (2) Carlos Alcaraz ESP