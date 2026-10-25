Lorenzo Musetti si riprende la Coppa Davis? Si restringe l’elenco dei candidati, ballottaggio Darderi-Berrettini

La Coppa Davis 2026 vivrà le sue fasi calde dal 24 al 29 novembre, quando andranno in scena le Finals che assegneranno la tanto ambita Insalatiera, il trofeo destinato alla miglior Nazionale di tennis maschile al mondo. Chi riuscirà a trionfare sul cemento indoor di Bologna? L’Italia proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni, incominciando la propria avventura contro la Corea del Sud il prossimo 25 novembre.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico contro gli asiatici, all’orizzonte ci sarebbe la semifinale contro la vincente del confronto tra la Cechia e il Canada (si scenderebbe in campo il 27 novembre). Dall’altra parte del tabellone, invece, la Gran Bretagna incrocerà la Germania e la Spagna se la dovrà vedere con tutti i favori del pronostico. A un mese dall’evento che concluderà la stagione, quali potrebbero essere i convocati del capitano Filippo Volandri?

Jannik Sinner non potrà essere della partita a causa del problema al ginocchio: come lo scorso anno, l’attuale numero 1 del mondo non scenderà in campo con la maglia azzurra, dopo aver già contribuito alle prime due apoteosi della nostra Nazionale. La certezza si chiama Flavio Cobolli, anche se il numero 6 del ranking ATP, finalista al Roland Garros, si sta rendendo protagonista di risultati un po’ altalenanti ed è reduce dalla sconfitta nella semifinale del torneo ATP 250 di Lione, dove non è riuscito a concretizzare quattro match point nel derby contro Lorenzo Musetti.

Il risultato conseguito sul cemento francese ha rilanciato il tennista toscano, oggi impegnato nell’atto conclusivo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il 24enne occupa il 26mo posto nella graduatoria mondiale e lo stato di forma espresso in terra transalpina, con due vittorie di grande carattere contro Brandon Nakashima e Cobolli, hanno aumentato le quotazioni per la sua convocazione in Coppa Davis.

Potrebbe dunque esserci un ballottaggio tra Luciano Darderi (numero 23) e Matteo Berrettini (numero 48): l’italo-argentino è reduce da tre sconfitte consecutive tra Tokyo, Shanghai e Almaty, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli US Open (ko contro Zverev); percorso molto simile per il romano, battuto da Vallejo agli ottavi in Giappone, da Nakashima al secondo turno in Cina e da Jacquet al debutto a Lione.

Musetti, Cobolli e Berrettini erano presenti anche lo scorso anno insieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i doppisti che saranno convocati anche in questa occasione (dal prossimo anno si separeranno durante la stagione). Matteo Arnaldi (numero 36) è un po’ defilato nelle gerarchie di selezione, ma rappresenterebbe un’altra valida carta a disposizione del capitano non giocatore.