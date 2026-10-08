Come si scopre un talento dell’atletica? E come lo si accompagna nella crescita? Alberto Barbera, allenatore di Filippo Dezza e referente della velocità per FIDAL Lombardia, è ospite dell’appuntamento del giovedì di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese.

Al centro della puntata il percorso di Filippo Dezza, volto nuovo della velocità italiana, che ha iniziato a gareggiare appena due anni fa, quasi per caso. Una storia che ci porta sulle piste dove nascono i talenti, tra intuizioni degli allenatori, allenamenti e passione.

Con il tecnico bergamasco parleremo del lavoro sul territorio che sostiene la crescita dell’atletica italiana: ore trascorse in pista e tempo libero dedicato ai giovani, per aiutarli a esprimere il proprio potenziale.

Spazio anche a Roberto Rigali, altro sprinter di qualità del gruppo, e al recente arrivo di Matteo Togni, campione europeo Under 20 dei 110 metri ostacoli a Tampere nel 2025.

Scopri il lavoro dietro le prestazioni e le nuove promesse azzurre: segui Sprint Zone su OA Sport TV e scrivi nei commenti la tua domanda per Alberto Barbera!

#AlbertoBarbera #FilippoDezza #SprintZone #AtleticaItaliana #AtleticaLeggera #Velocità #RobertoRigali #MatteoTogni #FIDALLombardia #110Ostacoli #GiovaniTalenti #OASportTV #FerdinandoSavarese